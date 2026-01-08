En Huanchaco, donde el mar y la totora conviven desde tiempos ancestrales, el tejido artesanal en totora continúa siendo una práctica vigente que forma parte de la identidad cultural de la comunidad. Este saber, transmitido de generación en generación, ha sido históricamente utilizado para la elaboración de objetos utilitarios y embarcaciones tradicionales.

Con el objetivo de revalorar este conocimiento milenario y proyectarlo hacia nuevos espacios, surge Made in Huanchaco, una propuesta que reúne a maestros artesanos del balneario en torno a la creación de una colección de muebles elaborados íntegramente con totora.

Una respuesta a la pérdida de visibilidad del oficio

La iniciativa nace en un contexto en el que el tejido en totora ha ido perdiendo visibilidad y reconocimiento, afectando tanto su valoración cultural como la economía de pescadores, artesanos y totoreros. Frente a este escenario, el proyecto busca abrir nuevas posibilidades de uso y difusión del tejido tradicional, manteniendo su raíz simbólica y cultural.

Cada pieza de la colección es resultado de un proceso manual que combina conocimiento ancestral, trabajo paciente y una relación directa con el entorno natural.

Trabajo colectivo y técnicas tradicionales

En el centro del proyecto están los artesanos de Huanchaco, hombres y mujeres dedicados a preservar el oficio. Bajo el liderazgo del maestro artesano Agustín Piminchumo, un equipo de cinco artesanos desarrolló las piezas aplicando técnicas tradicionales como el secado natural, tejido manual, compactado y armado, procesos que demandan tiempo y precisión.

De forma complementaria, los totoreros del balneario participaron en la cosecha responsable y el cuidado de los totorales, reforzando una práctica sostenible y respetuosa con el ecosistema local.

Diseño inspirado en el caballito de totora

La colección toma como referencia las formas del caballito de totora, símbolo del balneario y expresión de la relación histórica entre el ser humano y el mar. El diseño fue co-creado con la comunidad, con el objetivo de preservar la esencia del tejido tradicional y demostrar que la totora puede dialogar con lenguajes contemporáneos sin perder autenticidad.

Valor cultural y proyección contemporánea

“Para las comunidades que viven junto al mar, la totora no es solo un recurso natural: es identidad, tradición y memoria colectiva”, señaló Sebastián Palacio, director de Marcas Premium de Backus. Según indicó, la iniciativa busca reconocer a quienes mantienen viva una parte fundamental de la historia cultural del Perú.

Con Made in Huanchaco, el tejido en totora trasciende su uso tradicional y se reafirma como una expresión cultural viva, capaz de adaptarse a nuevos contextos sin dejar atrás su origen ni a las personas que sostienen este saber ancestral.