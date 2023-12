La impunidad en la provincia de Pataz se luce en su máxima expresión. Hace una semana asesinaron sin piedad a nueve personas e hirieron a más de 15, pero no hay ningún detenido, solo ofrecimientos y la captura de siete hombres que, finalmente, no estaban involucrados en esta matanza contra los trabajadores de la minera Poderosa. Hoy, nueve familias claman justicia y un pueblo exige la desarticulación de los criminales que hacen de Pataz la localidad más insegura de La Libertad.

Sin control

En esta provincia, se percibe que todo sigue igual. La población se siente abandonada y están seguros de que los mineros ilegales continúan al acecho en medio del dolor. Aldo Carlos Mariños , alcalde de Pataz, señala que, tras siete días de este cruel ataque, no ven ningún resultado concreto. Lamentó que la presidenta Dina Boluarte decidiera no ir a esta tierra y palpitar de cerca el terror que viven día a día los pobladores por culpa de criminales que matan por el oro.

“Nos sentimos olvidados y estas muertes creo que van a quedar impunes. Esto sería muy triste para un pueblo desangrado. No hay resultados, la Policía está en el distrito de Pataz. La presidenta decidió no visitar la provincia, lo que también es lamentable”, aseguró en entrevista con Diario Correo.

En ese sentido, exige la instalación de una base del Ejército. Sin embargo, la lentitud con la que se avanza en este caso solo genera desconfianza en los pobladores de Pataz, quienes planean una nueva marcha pacífica para realizar solo un pedido: paz.

La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Verónica Escobal Ordóñez , aseguró que ya es momento de que el Gobierno Central sea consecuente y se enfoque en dar solución una problemática social.

“Nosotros, como Consejo Regional, exigimos al general de la Policía que haga el despliegue necesario hasta poder encontrar a los culpables de estas víctimas. Nos solidarizamos con el pueblo de Pataz por este atropello que han cometido estas bandas criminales. Le exigimos al ministro del Interior y al de Defensa que hagan las coordinaciones y salga el Ejército a Pataz. En Trujillo tenemos una base del Ejército y no nos garantiza un trabajo conjunto con la Policía, que no suceda lo mismo allá”, declaró.

Más convicción

El sector empresarial, en tanto, también ve con decepción el rol que desempeña el Gobierno Central. Alfonso Medrano , presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, aseguró que el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, no es el “adecuado” para desempeñarse en esta cartera clave del Ejecutivo.

“Preocupación por la displicencia de todas las autoridades. Lamentar de parte del ministro del Interior dejarse sorprender que había detenidos, siendo esto falso; lo que nos hace discernir que los ministros nombrados no son los más adecuados. Seguimos con las declaraciones para la foto, pero ninguna evidencia de que se han tomado políticas públicas para hacer cambios estructurales en el rubro de seguridad”, declaró.

Por el momento, el ministro Víctor Torres ha confirmado que en Pataz instalarán una base policial que estará conformada por personal de diversas unidades especializadas. Según precisó, el objetivo sería aumentar la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden, así como la vigilancia y prevención del delito.

“Claramente, notamos que no se está gobernando correctamente, salvo algunos ministerios. Nuestra presidenta no está preparada para ocupar el más alto cargo de la nación: no tiene convicción en lo que hace y no sabe rodearse de profesionales líderes y políticamente reputados. Mal mensaje al país y al mundo”, añadió Medrano.

Resultados

El ataque contra la minera Poderosa ha sido adjudicado a la organización criminal “La Gota del Norte”; sin embargo, fuentes policiales detallaron que al menos ocho organizaciones criminales operan en la zona minera y tienen en la mira a esta misma empresa, principal productor de oro en el país.

”Nadie se siente seguro. En Trujillo todos los días matan. Necesitamos un general que dé resultados frente a esta crisis”, añadió Escobal.