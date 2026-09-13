Una requisa a los penales de Cochamarca (Pasco) y Chiclayo (Lambayeque) por parte del personal del Instituto Nacional Penitenciario - INPE permitió la incautación de droga, celulares y hasta antenas.

PENAL DE COCHAMARCA

En ese sentido, tras la revisión a los pabellones de régimen cerrado especial, B-1 y B-2, se incautaron 4 paquetes tubulares con droga en el ambiente 15, donde pernoctan Israel L. B. y César J. T.

Así también, se hallaron celulares, cargadores, cabezales de carga y cables conectores USB tipo C al interior de un paquete de toallas húmedas camuflados en un balde y en ductos.

Además de la inspección a los ambientes, se realizó la revisión corporal de los internos. La acción fue liderada por el director de la Oficina Regional Norte, Wilberth Carrasco, en coordinación con personal de seguridad.

Incautan celulares y cargadores en el penal de Cochamarca. Foto: INPE.

PENAL DE CHICLAYO

La requisa también se ejecutó en el pabellón 6 del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, donde se decomisaron relojes, cocinas hechizas y encendedores. Asimismo, en el alero “G” se encontraron dos televisores de 21 pulgadas y 10 metros de alambre mellizo.

Por ello, se retiraron 12 antenas instaladas en los techos de los aleros “G” y “H”, y se incautó un envoltorio con pasta básica de cocaína, con un peso aproximado de 50 gramos.

Decomisan televisores en el penal de Chiclayo. Foto: INPE.

Por otro lado, se frustró el ingreso de turrones arequipeños que en su interior tenían 31 paquetes de forma cilíndrica y contenían una sustancia con características y olor similares a marihuana. Esta acción se llevó a cabo luego de la revisión corporal a una mujer de 67 años, quien llevaba una bolsa de víveres y los paquetes de turrones.

En detalle, las cajas, de aproximadamente 15 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro, se encontraban acondicionadas y envueltas con cinta aislante. Según se conoció, estaban destinados al interno Richard Z. S. (30), quien cumple una condena de 7 años, 8 meses y 17 días por el delito de robo agravado y se encuentra recluido en la cuadra 7 del pabellón 4.

Ante el hallazgo, se comunicó el hecho al fiscal Deivy Muñoz Flores, de la Fiscalía de Turno de Chiclayo, a la Comisaría del distrito de Picsi y al personal especializado de la AREANT, para las diligencias correspondientes.