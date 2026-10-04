Fernando Meza Rodríguez, de 69 años, tenía la costumbre de jugar fulbito los domingos por la mañana. Hoy no fue la excepción, pero la muerte lo sorprendió mientras retornaba a su vivienda para luego emitir su voto en el distrito de Sachaca.

El adulto mayor y un grupo de amigos habían terminado su juego cerca de las 10:00 de la mañana y tras salir del campo deportivo ubicado en la calle Taboada, caminó hacia la Variante de Uchumayo. Si embargo, antes de abordar la unidad de transporte su corazón se detuvo.

Repentinamente, Fernando Meza se desvaneció y quedó tendido sobre la vereda y pese que hasta el lugar se trasladó un equipo de bomberos, no pudieron hacer nada para ayudarlo ya que había fallecido.

Al lugar llegaron los familiares de la víctima, quien vivía en Huaranguillo y lo cubrieron el cadáver con mantas. Asimismo, se trasladaron el fiscal de turno y personal de medicina legal, quienes participan de las diligencias del levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue central de Arequipa.