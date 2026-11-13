Detrás de las cortinas del balcón de la plaza de San Pedro, mientras el papa León XIV pronunciaba sus primeras palabras tras ser elegido pontífice, se encontraba un peruano que ha compartido con él más de una década de su vida: el sacerdote chiclayano Edgard Rimaycuna, su secretario personal y uno de sus hombres de mayor confianza. Ahora, el religioso regresa a su tierra natal junto al sumo pontífice, durante la visita apostólica que realiza al Perú.

Rimaycuna nació en 1989 y creció en Chiclayo, donde Robert Prevost ejerció como obispo durante ocho años. Su vocación religiosa comenzó desde niño, cuando fue monaguillo en la parroquia San José Obrero, en el distrito de La Victoria.

En 2006, con apenas 17 años, ingresó al Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, donde destacó como estudiante por su inteligencia, responsabilidad y discreción. Fue durante la etapa final de su formación cuando conoció al entonces obispo Prevost, quien incluso presidió su primera ordenación sacerdotal.

Según recuerda Marcos Ballena a Agencia EFE, formador del seminario, Prevost visitaba mensualmente a los jóvenes religiosos y fue conociendo las cualidades del sacerdote. En 2017, Rimaycuna asumió como vicario parroquial de la Catedral de Chiclayo y manifestó su interés por estudiar las Sagradas Escrituras.

El obispo apoyó su formación y lo envió al Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Tras culminar sus estudios, regresó a Chiclayo y fue convocado nuevamente por Prevost para convertirse en su secretario personal.

La elección no fue casual. Sus compañeros de formación destacan que Rimaycuna reunía cualidades como inteligencia, organización, discreción y virtudes humanas y espirituales. Jasson Sempértegui, sacerdote y compañero de seminario, señala que ambos comparten aficiones por los viajes, la tecnología y los automóviles, además de tener personalidades reservadas y prácticas. La relación de confianza se fortaleció durante los últimos años de Prevost en la diócesis chiclayana.

En 2023, cuando el papa Francisco designó a Prevost como prefecto del Dicasterio para los Obispos, este dejó Chiclayo y se trasladó al Vaticano. Sin embargo, el vínculo con Rimaycuna continuó y, pocos meses después, volvió a convocarlo para que trabajara a su lado en Roma.

La confianza se mantuvo cuando Robert Prevost fue elegido papa León XIV. Antes de aparecer en el balcón de la plaza de San Pedro para saludar al mundo, pidió que llamaran al sacerdote peruano para que lo acompañara en aquel momento histórico.

Para Rimaycuna, León XIV representa mucho más que una autoridad religiosa. Sus allegados señalan que lo considera su padre espiritual, debido a la cercanía y orientación que recibió desde sus primeros años como sacerdote.

Ballena recuerda que ambos compartieron momentos en Chiclayo y que el entonces obispo incluso jugaba ocasionalmente al tenis en las instalaciones del seminario. Hasta hace poco, el religioso peruano aprovechaba sus vacaciones para regresar a su ciudad y colaborar en la parroquia donde comenzó su vocación.

Este viernes 13 de noviembre, Edgard Rimaycuna volverá a Chiclayo junto al papa León XIV, esta vez como parte de su equipo más cercano en el Vaticano. Su regreso tiene un significado especial, pues retorna a la ciudad donde nació, estudió y conoció al hombre que hoy lidera a más de 1.400 millones de católicos en el mundo.

De monaguillo en una parroquia de La Victoria a secretario personal del pontífice, su historia refleja un vínculo de confianza construido durante más de una década.