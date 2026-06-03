En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, una investigación peruana propone una nueva alternativa para reutilizar residuos acuícolas y contribuir al desarrollo de infraestructura vial sostenible.

Investigadores de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) evalúan el uso de las conchas de abanico descartadas tras su consumo para desarrollar mezclas asfálticas más resistentes, aprovechando el carbonato de calcio presente en sus valvas.

La iniciativa busca dar un nuevo destino a uno de los residuos más abundantes de la actividad acuícola peruana, especialmente en la bahía de Sechura, en Piura, donde se concentra cerca del 80 % de la producción nacional de este molusco.

Residuos que podrían convertirse en carreteras

Tras su consumo, las conchas de abanico suelen acumularse en grandes cantidades sin un aprovechamiento productivo. Frente a este escenario, el estudio analiza la posibilidad de incorporar este material en la fabricación de mezclas asfálticas para pavimentación.

Según los investigadores, el carbonato de calcio contenido en las valvas podría convertirse en una alternativa a la cal hidratada, un insumo utilizado en la construcción de carreteras cuya comercialización enfrenta restricciones debido a su potencial uso en actividades ilícitas.

Las primeras evaluaciones realizadas en laboratorio mostraron resultados favorables en aspectos como resistencia, densidad y elasticidad del material.

Mejor desempeño y menor impacto ambiental

Los docentes e investigadores de Ingeniería Civil de la USIL, Wilder Rodríguez y Tania Torres, señalaron que el material presenta beneficios tanto técnicos como ambientales.

De acuerdo con los resultados preliminares, las mezclas elaboradas con residuos de conchas de abanico mostraron mejoras frente a la deformación permanente ocasionada por las cargas que soporta el pavimento.

Además, la propuesta se alinea con los principios de economía circular al reutilizar desechos de la actividad acuícola e incorporarlos en nuevos procesos productivos.

“Este material no solo es viable desde el punto de vista técnico, sino que también aporta beneficios en sostenibilidad y aprovechamiento de recursos locales”, indicaron los investigadores.

Proyecto apunta a vías rurales y vecinales

El estudio cobra especial relevancia considerando la situación de la infraestructura vial en el país.

Actualmente, el Perú cuenta con aproximadamente 120 mil kilómetros de vías, de las cuales cerca del 90 % corresponde a caminos rurales y vecinales que aún no están asfaltados.

Tras los resultados obtenidos en laboratorio, la investigación busca avanzar hacia una segunda etapa que contempla la construcción de un tramo piloto en algún distrito, caserío o anexo que requiera pavimentación.

El objetivo será validar el comportamiento del material en condiciones reales y evaluar su potencial aplicación a mayor escala en futuros proyectos de infraestructura vial.

Investigación fue presentada en congreso científico

Los primeros hallazgos fueron expuestos durante el I Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, organizado por Prociencia, Concytec y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el Colegio de Ingenieros del Perú.

Para los investigadores, la propuesta representa una alternativa técnica y económicamente viable que podría contribuir a reducir costos y garantizar la continuidad de proyectos viales en diversas regiones del país.