El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, llegó a la provincia de Huaylas, en Áncash, para participar en las diligencias relacionadas con el asesinato de la candidata a gobernadora regional Susy Aponte Polo de Tello, conocida como “China Polo”. Las actuaciones se concentran en Caraz, donde la postulante fue atacada a balazos mientras realizaba actividades de campaña.

La presencia del jefe policial en la zona se registra desde el domingo 20 de septiembre y forma parte de las acciones desplegadas para esclarecer las circunstancias del crimen. En las diligencias también intervienen el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, general José Zavala, y agentes de la División Especializada de Homicidios.

Diligencias en Caraz

Parte de las actuaciones policiales se desarrolla en los alrededores del mercado de Caraz, uno de los puntos vinculados con el ataque contra Aponte Polo. En este lugar, los investigadores realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades que correspondan.

El trabajo está a cargo de personal especializado en investigación criminal, que participa junto con los altos mandos policiales desplazados a la provincia de Huaylas. Las autoridades buscan recoger elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del asesinato de la candidata regional.

Dos venezolanos intervenidos

Como parte de las investigaciones, la Policía mantiene detenidos a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana por su presunta participación en el crimen. Uno de ellos es Luis Obispo Díaz, quien fue intervenido cerca del lugar donde ocurrió el asesinato poco después del ataque.

Durante su intervención, Díaz llevaba una pistola que habría sido utilizada para disparar contra la candidata y que, según la información policial, figura como reportada por robo. El arma será parte de las diligencias destinadas a establecer su relación con el hecho investigado.

El segundo intervenido es Ronald José Toro Ardila, quien fue detenido el domingo 20 de septiembre en el distrito limeño de Surco. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero hasta Caraz para participar en las diligencias dispuestas por los investigadores.