Una figura de Grogu, un casco inspirado en The Mandalorian, videojuegos, una billetera de Chucky y prendas de la marca BOSS forman parte de los objetos encontrados por la Policía durante la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’. El registro realizado tras su detención también permitió encontrar dinero en distintas monedas, teléfonos celulares, tarjetas SIM y documentos de identidad que serán revisados como parte de la investigación.

Entre las pertenencias que quedaron bajo custodia policial había cinco videojuegos para PlayStation, incluido un título de la saga Grand Theft Auto, desarrollada por Rockstar Games. También se encontraron una billetera con la imagen de Chucky y tres polos de la marca BOSS

Los agentes también hallaron gorras, camisas, monedas, cigarrillos, encendedores, cables, cargadores y otros productos de uso cotidiano. Entre los objetos apareció una caja de Pilexil y medicamentos empleados para tratar infecciones relacionadas con la bacteria Helicobacter pylori.

El presunto cabecilla de Los Pulpos fue intervenido cerca de las 9:45 de la mañana del martes 1 de septiembre, en un inmueble ubicado en la calle Isaac Tamayo 661, en La Paz. Cruz Torres intentó alejarse del lugar cuando advirtió la presencia de los agentes, pero fue reducido y colocado dentro de un patrullero junto con las manos aseguradas.

¿Cuánto dinero incautaron?

La Policía Boliviana reportó el hallazgo de US$10.000, además de 700 bolivianos y 10.000 pesos chilenos. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente de dónde procedía ese dinero ni han determinado el valor total de los recursos encontrados.

En el inmueble también fueron ubicados al menos cuatro celulares de alta gama, una tableta y dos radios portátiles. A ello se sumaron varias tarjetas SIM, cuyos contenidos y posibles vínculos con las comunicaciones de los investigados serán materia de las diligencias.

Asimismo, se incautaron pasaportes peruanos y documentos de identidad pertenecientes a otras personas. También aparecieron dos cédulas bolivianas correspondientes a identidades diferentes, por lo que se deberá determinar si estos documentos eran legítimos, habían sido modificados o fueron empleados para facilitar los movimientos de los intervenidos.

Durante el registro no se encontró ningún arma de fuego. La totalidad de los elementos incautados quedó incorporada a las diligencias que continuarán después de la detención.

Operativo entre Perú y Bolivia

La captura fue resultado de una operación coordinada entre la Policía Nacional del Perú y la Policía Boliviana, con intervención de unidades especializadas e integrantes de equipos de inteligencia. En las labores para ubicar a Cruz Torres también participaron FBI-Lima, DEA Perú, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y la División de Ciberdelincuencia de Bolivia.

Gabriel Alexander Saul Mendocilla Gómez, quien se encontraba junto a Cruz Torres cuando se produjo la intervención, también fue detenido. Las autoridades deberán establecer qué participación habría tenido en los hechos que son materia de investigación.