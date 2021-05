El ministro del Interior, José Elice, informó durante una conferencia de prensa que en el transcurso del 2021 ya se han intervenido a un total de 852 mil 604 personas en todo el territorio nacional, debido a que incumplieron con las medidas restrictivas dictaminadas por el Ejecutivo para frenar el incremento de contagios por COVID-19.

“En el mes de abril se ha intervenido a un total de 6,513 personas a nivel nacional en el marco de los operativos de la Policía Nacional que realizan a diario. En lo que va del año esta cifra es de 852 mil 604 personas”, sostuvo el titular del Interior.

Además, indicó que los efectivos policiales han aplicado 290 mil 304 multas entre febrero y en lo que va de abril a quienes cometieron infracciones como transitar por las calles en horarios de toque de queda, sin pase laboral, circular en vehículos particulares sin autorización, no usar mascarilla, no respetar el metro de distancia o no portar el documento nacional de identidad.

Traslado de vacunas

Asimismo, el funcionario dijo que: “La Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, dentro del régimen de emergencia que se aplica en este momento, resguarda de manera constante el traslado y la distribución de cada lote de vacunas contra el COVID-19 que llega al país y se reparte a nivel nacional”.

José Elice también detalló que en los últimos 8 días las Fuerzas Armadas han realizado 11 vuelos de apoyo hacia diversas regiones del país, trasladando 6 plantas generadoras de oxígeno, 117 balones de oxígeno medicinal, vacunas, medicinas y equipo médico.

“El 23 de abril se trasladaron 117 balones de oxígeno a Tarapoto (San Martín), el 24 de abril, 600 kits de raciones alimenticias, medicinas y dispositivos médicos a Puerto Maldonado (Madre de Dios), el 26 de abril, 9,360 dosis de vacunas y dos plantas de oxígeno a Cajamarca; el 27 de abril, dos plantas de oxígeno a Trujillo (La Libertad)”, precisó.

El ministro añadió que el 28 de abril, se movilizó una planta de oxígeno a la provincia de Jaén (Cajamarca) y otra a Tarapoto, el 29 de abril, un lote de vacunas hacia misma provincia y el 30 otro lote de dosis a esta parte del país.

“El 15 de abril se trasladaron a Tarapoto 150 balones de oxígeno, camas UCI y colchones, el 16 de abril se trasladó a Talara (Piura) dos plantas de oxígeno, el días 20 se trasladaron dos plantas de oxígeno a Chimbote (Áncash) y Trujillo, y el 21 se trasladó a Trujillo equipamiento médico”, finalizó.

