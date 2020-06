Gladys Tejada promete llegar motivada a Tokio 2021

La medallista panamericana, Gladys Tejada, viene cumpliendo con el aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno para hacerle frente al coronavirus en su natal Junín. Así, aseguró que programa sus tiempos a fin de entrenar y mantenerse en buen estado físico de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en Japón.

En una entrevista con el portal de los Juegos Lima 2019, sostuvo que tras su última carrera en febrero de este año la recuperación tarda entre tres a cuatro meses por lo que aprovechó la cuarentena para estar en constante actividad física. En la misma línea, resaltó que tiene mucha expectativa de la competencia que se realizará en el país del Sol Naciente.

“Encontré espacios en casa y en lugares donde no hay contacto, fuera de la ciudad, donde puedo recuperarme y ejercitarme. El entrenamiento no solo es correr, hay otros ejercicios (...) Estoy cuidando la alimentación y nutrición, trabajando mentalmente y sicológicamente. Voy a llegar motivada a Tokio para dar el 100%”, señaló.

Asimismo, indicó que está a la espera que den la autorización para que se pueda entrenar en los estadios y realizar sus ejercicios de velocidad.

“Confío en mi preparación, sé hasta donde puedo llegar, lo que puedo hacer con apoyo, voluntad y ganas. En Tokio 2021 me pongo resultados ambiciosos. Estoy trabajando para eso. Si no se presentaba la pandemia, sabía que el tiempo era corto (…) Tengo un año más para prepararme mucho, solo pensando en Tokio y luchar por hacer un mejor papel. El objetivo es una de las medallas o terminar en el top 6 o top 10”, resaltó.

En otro momento, Tejeda envió un mensaje de aliento a los peruanos para continuar en la lucha contra el coronavirus, por lo que señaló que “estas son pruebas de Dios y con fe lo podemos superar”.

“El peruano es luchador, fuerte. Doy fe de eso, he viajado a muchos países y vi toda esa realidad. Somos gente grandiosa, que tiene fe y paciencia. Esto va a terminar. Debemos apoyarnos, ser unidos y respetarnos para no perder con la pandemia. Hay que ser responsables y disciplinas como los deportistas. No hay mal que dure mil años”, puntualizó.

