El Consejo Regional de La Libertad desarrollará mañana su primera sesión ordinaria descentralizada en la provincia de Chepén. La convocatoria está pactada para las 9:00 a.m., en la municipalidad de esa jurisdicción.
“Durante la jornada se abordarán temas de gran relevancia para la provincia, priorizando los sectores de salud, educación e infraestructura, en un espacio orientado al diálogo y la toma de decisiones en favor del desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos”, informó la Mesa Directiva.
Cabe indicar que, mediante acuerdo regional N° 0067-2026 el pleno del Consejo Regional La Libertad aprobó por unanimidad realizar la sesión ordinaria descentralizada.
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