Un niño de tan solo 10 años quien acompañó a su abuelito de 85 años hacia el vacunatorio de la Institución Educativa Francisco Bolognesi para que pueda ser inmunizado contra el COVID-19, mencionó sentirse “tranquilo porque mi abuelito ya está protegido del contagio”. Ocurrió en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín.

El menor de nombre Patricio, se dirigió al vacunatorio antes mencionado junto a su abuelito Juan Munive (85) a quien lo quiere mucho y por eso lo acompañó. Además, los profesionales de la salud quedaron sorprendidos por las recomendaciones que dio el niño acerca de las medidas de bioseguridad por el COVID-19.

“Yo me cuido de la mejor manera y mi abuelito también, nos protegemos, no salimos a la calle solo salimos por urgencias, usamos mascarilla y protector facial. A los niños les recomiendo no salir a la calle porque el contagió está ahí, siempre desinfectarse las manos antes de llegar a la casa echarse alcohol en los pies y en la ropa, a los abuelitos cuidarlos de la mejor manera”, sugirió el pequeño Patricio.

Asimismo, el menor sostuvo que el vive en Próceres (Chilca) junto a sus padres, y su abuelo habita por Manco Cápac con 28 de Julio. También dijo que sus padres se encontraban ocupados, por eso no pudieron venir pero se siente tranquilo ya que ahora ahora su abuelo “está protegido del contagio del virus”.

En tanto, las autoridades pidieron a la población a acceder al padrón de vacunación contra el COVID-19. La Diresa Junín publicó la página https://padronadulto.diresajunín.gob.pe/ donde se puede revisar el día y punto de vacunación de su segunda dosis.

