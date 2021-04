El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ha dicho en más de una oportunidad que de llegar a la presidencia de la República, indultará a Antauro Humala.

El líder etnocacerista se encuentra al día de hoy recluido en el Penal Ancón II, cumpliendo condena de 19 años por el asesinato de cuatro policías en el caso “Andahuaylazo”.

Desde allí, ya optó por respaldar la candidatura del profesor, sin embargo, lo tenía en la mira desde el año 2018 (ver entrevista más abajo).

Apoyo

De acuerdo con Jorge Paredes Terry, exaliado del encarcelado etnocacerista, Antauro Humala ha dicho en algunos escritos que apoya al candidato del lápiz.

“Está apoyando a Pedro Castillo. Por palabras de las personas que han ingresado, él ha indicado que sí apoya a Pedro Castillo”, precisó.

Según explicó, el hermano del expresidente Ollanta Humala solo puede recibir en el penal a familiares y a su defensa legal, debido a las restricciones impuestas.

En diálogo con Correo, Paredes Terry contó que todas las bases de los patriotas se están activando y ya hubo reuniones con la dirigencia de Castillo en Lima.

Uno de esos encuentros tuvo lugar hace 3 días con los dirigentes de los comités nacionales del partido etnocacerista, que es el movimiento de Antauro Humala.

“Por supuesto que nosotros, desde las bases, personalmente mi persona está apoyando a Pedro Castillo, lo digo directamente”, afirmó.

Paredes dijo que espera que Castillo cumpla su palabra y libere a Antauro lo antes posible: “Si es posible a la semana de ser presidente”.

Agregó que si Castillo no cumple su palabra de liberar a Antauro, estaría incurriendo en un error fatal, pues “sería uno más del montón”.

En otro momento, descartó que soliciten algo a cambio de apoyarlo.

“Cuando alguien quiere el cambio del país, uno no pide cargos, no pide algún tipo de monumento o algún tipo de favor en absoluto”, refirió.

INDULTO

“Nosotros una vez siendo elegidos, como presidente de la República inmediatamente, asumiremos haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala tal como las facultades presidenciales así lo exigen, palabra de maestro”, fueron las declaraciones de Pedro Castillo en una entrevista en diciembre de 2020.

La posibilidad de liberar a Antauro se reafirmó en febrero de este año, cuando dijo creer que “bajo las facultades presidenciales, daríamos el indulto por exceso de carcelería”.

La postura de liberar al líder etnocacerista es compartida por Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre (PL), quien aseguró que Antauro cumplió con su pena e hizo una redención, lo que debe computar para su salida.

Precisamente, ayer, Abel Reyes, virtual congresista de PL, aseguró ayer que el líder etnocacerista sufre de exceso de carcelería y calificó de “errada” la condena de 19 años.

“Porque el peritaje técnico de los decesos de los policías dio que fue un francotirador del Ejército el que disparó por encargo del presidente Toledo. O sea él (Toledo) lo mandó (al francotirador) para crear un psicosocial”, aseveró.

PREMIERATO

En diálogo con RPP, el virtual legislador consideró incluso que Antauro podría ocupar un cargo público.

“En caso de que cumpla su condena, según mi parecer, podría tener cierta injerencia para ayudar a la justicia a determinar qué realmente se está dando (sic) en el Ejército desde hace muchos años”, dijo.

Al ser consultado por la posibilidad de incorporarlo en un eventual gobierno de Pedro Castillo, respondió: “Claro, cualquier persona que tenga patriotismo y cualidades podría ser susceptible a elecciones para cualquier cargo”.

Para Jorge Paredes Terry, Antauro debe ser vigilante del futuro gobierno, sin importar que sea Keiko Fujimori o Pedro Castillo.

“Porque en realidad los patriotas estamos cansados de toda la corrupción, de vender el Estado al mejor postor, que se regale la riqueza, creo que Antauro debería ser un vigilante”, sostuvo.

Desde su punta de vista, Antauro sería un gran aporte como presidente del Consejo de Ministros.

“Antauro sería un magnífico primer ministro para darle sostén y patriotismo a la gestión de Castillo”, afirmó.

Cabe precisar que desde el etnocacerismo consideran que Antauro tiene derecho a salir, pues ya cumplió su pena y promueven recursos legales en busca de su libertad.

Entre los mecanismos para liberarlo no solo apelaron a la presentación de hábeas corpus, acudir al Tribunal Constitucional, sino también enviar documentos a la Corte Interamericana.

Al respecto, Paredes Terry explicó que si Antauro aún continúa encarcelado es debido a que el INPE y cierto sector que manipula al Poder Judicial (PJ), no quieren que esté en las calles.

“Él (Antauro) no está pidiendo indulto, está pidiendo justicia, nada más. Creo que el candidato Castillo ha sido claro, dice que indultará a Antauro. Si lo indulta antes, mejor, pero creo que si sale por el lado de la justicia (es mejor), Antauro debería estar afuera hace rato”, afirmó.

Aseguró que aunque no ha podido conversar con Antauro debido a las restricciones impuestas, este ya se resocializó y escribió 4 libros.

Posemoscrowte Chagua Payano

Congresista de Unión Por el Perú: “Buscó aliarse con Castillo tras la huelga”

¿De dónde nace la relación entre el señor Antauro Humala y Pedro Castillo?

Hace tres años, en 2018, Humala buscaba estar aliado con diferentes figuras representativas de varios sectores organizados -especialmente sociales- y uno de ellos fue Castillo, quien lideró la huelga del magisterio en el año 2017. Antauro trataba de crear un gran Frente Patriótico y para ello buscábamos tener buenas relaciones con organizaciones sociales. Pensó en Castillo debido a que representaba al magisterio, el cambio, la lucha y el liderazgo en esas grandes marchas (...). Por ahí sabía que tenían una buena relación.

¿Esa relación se ha mantenido hasta ahora?

Sí, me imagino que esa relación se ha mantenido hasta ahora. Aunque el apoyo de Antauro en las elecciones fue para el señor De Soto. Cuando él vio que UPP estaba perdiendo y no salía en las encuestas, hizo su manifiesto y dijo que su posición era apoyar a De Soto y prácticamente habló por sí solo y no como partido. Es la misma actitud que tomó en el año 2006 cuando estábamos con Avanza País. Ahí estábamos presos y postulábamos y nos abandonó cuando se fue con su hermano Ollanta Humala. Nos traicionó.

¿Eso generó alguna incomodidad de parte de los miembros del Partido Etnocacerista?

Sí, la gran mayoría de ellos se fueron decepcionados porque también esperaban ser considerados en estas elecciones para UPP, pero al no sentirse representados y al no asumir candidaturas han sentido finalmente la traición de Antauro. Después de los últimos comicios -donde Antauro nombró a postulantes que no eran del partido- algunos se han ido de la organización y ahora están con Pedro Castillo.

¿Entonces hubo una división entre los etnocaceristas?

Sí. Se dividió entre un grupo que se fue con Antauro y los que continuamos con el partido etnocacerista, que ahora se llama Etnocacerismo y Liberación Etno Nacional (antes Partido Etnocacerista Revolucionario Unido), en el que no contamos con Antauro Humala. Allí estamos los que participamos en el Andahuaylazo y ahora recolectamos firmas para registrar al partido en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

¿Cree que Antauro endosará el voto del antaurismo para Castillo?

Si apoyó a De Soto, es capaz de votar por cualquiera que le ofrezca influencia. Un ejemplo claro que no toma distancia de nadie es que puso a Yeni Vilcatoma como su abogada, habiendo sido ella del fujimorismo. Estuve en contra de ello. Pero fue contraproducente y decidió en contra de nuestros principios.