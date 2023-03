“Por aquí nunca ha venido la Reconstrucción [con Cambios]. El viernes [10] el cauce se llenó tras la lluvia, pero siguen pasando los días y no ha venido ninguna maquinaria a botar toda esta basura que vemos amontonada por el canal”, cuenta Edinson Díaz.

Edinson vive en el sector 10 del centro poblado menor de El Milagro, en el distrito de Huanchaco. Su casa, de adobe y quincha, se ubica al borde del cauce de la quebrada de León, a la altura del canal sur. Vive, entonces, expuesto al peligro. “Si viene una nueva lluvia, seguro nos lleva con casa y todo”, lamenta.





Peligro

El canal sur de la quebrada de León es uno de los puntos más importantes de Trujillo para evitar la inundación de algunas zonas de la ciudad, pues por aquí pasan las aguas que discurren desde la zona alta del desfiladero hasta llegar al mar de Huanchaco cuando se producen lluvias como las registradas días atrás.

Pese a su importancia y a la presencia de decenas de viviendas –muchas de ellas construidas en terrenos invadidos–, aquí casi nada se ha hecho para evitar una nueva desgracia.

Durante El Niño costero de marzo de 2017, esta zona fue una de las más golpeadas de Trujillo. Seis años después, la historia es parecida. Por el canal únicamente parece haber pasado maquinaria pesada hace un buen tiempo y a pocos metros no solo hay vecinos expuestos a perder sus casas y la vida misma, sino también los que ya han perdido todo. “La pared se cayó y el agua entró con una fuerza que no nos ha dejado nada”, cuenta un hombre de al menos 50 años en el sector 4 de El Milagro, ubicado varios metros más allá del canal.

“Estamos desprotegidos, más vulnerables que nunca. El gobierno tuvo seis años para mejorar esto, pero parece que no quiso evitarlo”, añade el hombre.





En el distrito de Huanchaco, los trabajos de solución definitiva en la quebrada de León se iniciaron recién en junio de 2021 con la ejecución de los accesos. En octubre comenzó la construcción del sistema de retención de agua y actualmente se ejecuta el canal norte, que con una extensión de casi 20 metros permitirá que el agua que se empoza en la cima desfogue en la playa El Silencio (Huanchaco) sin causar daños.

Sin embargo, en el canal sur no hay obras concretas que protejan a la población. “Definitamente es absurdo que no se haya hecho más trabajos de prevención en este canal y aquí la responsabilidad es de quienes supervisan y toman decisiones. Es increíble, pues ya no es un problema, sino un delito”, sostiene el biólogo Carlos Bocanegra García.

Fuentes gubernamentales indicaron a este Diario que los trabajos de solución definitiva en León sí contemplan obras en el canal sur, pero no ahora. “No se han hecho los trabajos en el momento adecuado y, obviamente, aquí estamos viendo las consecuencias. Aquí lo que los congresistas deberían hacer es sentarse frente a los responsables de las obras y exigirles desarrollar trabajos que necesita ahora la población. Si sabemos que el agua de la quebrada de León viene por aquí, por qué entonces no se avanzó más”, cuestiona Bocanegra.

Ante esta situación, este Diario intentó conocer la versión de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), pero no hubo respuesta positiva.





Irregularidades

Mientras Trujillo y otras provincias de la región intentan recuperarse de las lluvias producidas por el ciclón Yaku y los huaicos que cayeron en varias zonas de la ciudad, la Contraloría informó que entre los años 2019 y 2022 identificó a 158 funcionarios de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) “con presuntas responsabilidades de naturaleza penal (150), civil (22) y administrativa (188)”, en el marco de la labor de acompañamiento y supervisión que realiza en La Libertad a las obras de la Reconstrucción con Cambios (RCC). Precisó, además, que en ese periodo ejecutó 52 servicios de control posterior (auditorías de cumplimiento y servicios de control específico), “en los que se detectó un perjuicio económico que supera los S/ 25 millones”.

“Entre las obras de RCC supervisadas por los auditores de la Contraloría en la región figuran rehabilitaciones y restituciones de infraestructura educativa, mejoramiento de caminos vecinales, rehabilitación de caminos departamentales, reparaciones de pistas y veredas, entre otras”, añadió.

Según el órgano de control, del total de obras de la RCC que se ejecutan en La Libertad 70 están paralizadas.