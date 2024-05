La tiranía venezolana que encabeza Nicolás Maduro no solo ha sacado de carrera electoral a la opositora María Corina Machado a fin de apuntalar la reelección del cabecilla del chavismo, sino que también está tratando de impedir que sufraguen los ciudadanos que se encuentran en el exterior, luego de huir de su país en las peores condiciones.

Es evidente que a la mafia chavista no le conviene que voten los venezolanos que se encuentran en países como Colombia, Ecuador, Chile y Perú, pues la tiene clara que esas personas tuvieron que salir porque no aceptaban seguir viviendo bajo las inmundas botas de Maduro, y que sin duda su opción va a ser cualquiera que no sea el reeleccionista, el capo de la banda que manda en Caracas.

Esta es una más de las arbitrariedades que comete la dictadura venezolana con miras a la farsa de elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de julio, un día que sin duda será un mero trámite para asegurar la permanencia en el poder del chavismo hasta el 2031, pues ya se sabe que el “ganador” será el oficialismo que no deja el mando desde hace casi 25 años.

En Correo creemos que las instituciones y las personas que en todo el mundo creen en la libertad y la democracia, deben dar la espalda a esta tiranía que a través de un proceso electoral que es un remedo, busca perpetuarse en el poder y de paso evitar la cárcel.