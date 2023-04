Les llegó la hora. En un megaoperativo realizado ayer de madrugada, la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque y efectivos policiales del Grupo de Investigaciones Sensibles (Grueis) lograron desarticular a la presunta banda delictiva “Los Peloteros de la Corrupción”.

Nombres

En cumplimiento de una orden judicial, los agentes y fiscales allanaron 11 inmuebles en Lambayeque, Chiclayo, Monsefú, Motupe, Chochope y Santa Cruz (Cajamarca), deteniendo a 7 imputados, entre ellos el exalcalde del distrito de Salas, Antony Mesones Flores.

También fueron sorprendidos en sus viviendas mientras dormían los exfuncionarios de dicha comuna: José Antonio Nicolás de la Cruz (gerente municipal), Luis Moisupe Esquén (jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural –Didur), Humberto Alex Flores Cruz (responsable de Estudios y Proyectos) y Frankly Paolis Alamas Cajo (residente de obra).

Asimismo, han sido capturados los empresarios Elar Isaías Alarcón Alarcón, representante de la Constructora y Consultora EIA&A SAC; y Gonzalo Rojas Díaz, representante de la empresa Piedra Forte SAC.

Los hechos

La investigación por el delito de colusión agravada que realiza la fiscal Lisset Alayo Chinchay, advierte que los detenidos habrían direccionado tres obras de campos deportivos a favor de las empresas antes citadas.

Para ello habrían cometido una serie de irregularidades en la etapa previa, selección y ejecución del contrato. Los abundantes indicios recabados motivaron la orden de detención preliminar autorizada por el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción.

Por ejemplo, para la obra “Mejoramiento del campo deportivo en el caserío Nueva Esperanza” realizaron una convocatoria para contratar maquinaria pesada y fijaron como requisitos: inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), declaración jurada de no estar impedido para contratar con el Estado, entre otras.

Se presentaron cuatro empresas interesadas; sin embargo el tipo de letra de los tres primeros resultaron similares; además, la firma de los dos primeros tenían el mismo trazo y el mismo color de tinta.

Lo que es peor, el gerente de Transporte DIDAV SAC; César Díaz Dávila, declaró que falsificaron su firma.

“Nunca he presentado esa cotización ni ninguna otra para la Municipalidad de Salas, porque la empresa DIDAV SAC se encuentra de baja hace tiempo (dos años) y además no cuento con la maquinaria que dice en esa cotización y esa no es mi firma. Únicamente le alquilé una camioneta marca Toyota al señor Elar Alarcón, quien me dijo que la necesitaba para la Municipalidad de Salas, ese señor es el que tenía mis datos”, declaró.

Los otros centros deportivos se ejecutaron en los caseríos El Limón y Huayros, pagando por trabajos que no habrían culminado, lo que generó un perjuicio de S/ 175,000.00.

LE PUEDE INTERESAR