Insólito. Un grupo de familias que visitaron a sus parientes fallecidos a causa del COVID-19, quienes fueron enterrados en el cementerio temporal, ubicado en las canteras del distrito de Mesones Muro, provincia de Ferreñafe (Lambayeque), denunciaron que tras exhumar a sus seres queridos después de un año de su deceso, no encontraron los restos en la tumba temporal.

Según informó RPP Noticias, los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes, cuando los familiares llegaron a exhumar los restos de sus parientes, con el objetivo de trasladarlos al cementerio de la provincia para realizarles una cristiana sepultura; sin embargo, quedaron sorprendidos al no encontrar los cadáveres en el lugar en donde hace más de un año iban a colocarle flores y visitarlos.

“Hemos venido a exhumar y me doy cuenta que donde nos han dicho que está el cadáver de mi papá, no está. Nos han tenido engañados todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo viniendo, exponiendo a mi madre y no hay nada?”, reclamó la señora Elizabeth Panta, para el referido medio.

Además, otra familia afectada, indicó que no podían denunciar los hechos debido a que nadie se acercaba a la zona para esclarecer lo ocurrido. “Hemos sabido por los señores de la funeraria que (los cadáveres) están en una fosa cerca, pero ninguna autoridad se ha hecho cargo hasta el momento”, sostuvo para RPP otro familiar.

Por su parte, los consejeros regionales, Manuel Huacchillo y Glender Núñez, se acercaron al lugar y comentaron que notificarán de este caso a la alcaldesa de la municipalidad provincial de Ferreñafe y la Gerencia Regional de Salud Lambayeque. “No se puede jugar así con el dolor de estas familias”, sostuvo Huacchillo.

