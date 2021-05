Esta mañana, el presidente de la república, Francisco Sagasti, respondió a los congresistas que sugirieron la presentación de una moción de censura contra la Mesa Directiva que él lidera si es que el Ejecutivo decide acudir al Tribunal Constitucional (TC) por la ley de retiro de fondos de la Administradoras del Fondo de Pensión (AFP).

Desde Chorrillos, el mandatario criticó las presentaciones de los legisladores César Gonzales (Descentralización Democrática), Cecilia García (Podemos Perú) y José Vega (Unión por el Perú). Consideró además que el Perú no está para este tipo de situaciones en plena pandemia del COVID-19.

“Es importante decir con toda claridad que las relaciones entre Ejecutivo y Congreso son muy buenas. Estamos conversando continuamente con la Mesa Directiva, (...) yo he invitado a todos los voceros de los partidos políticos a conversar conmigo a Palacio acudieron todos de los 9 partidos que estaban en el Congreso cuando hicimos esa invitación menos dos y curiosamente alguno de los congresistas de esas dos facciones que no quisieron conversar con el Ejecutivo son las que plantean este tipo de ideas”, señaló a TV Perú.

“Lo que debe quedar muy claro es que el Perú no está para experimentos y no está para mayor inestabilidad. Nosotros respetamos a la gran mayoría de congresistas que de buena fe han venido trabajando en hacer proyectos de ley, declaraciones y trabajar con el Ejecutivo, pero hay un puñado, unos tres, cuatro, cinco congresistas que parece que en vez de ser congresistas son chantajistas y que le plantean al Ejecutivo que si no hacemos eso, te vacamos, por favor”, agregó.

En ese sentido, aseguró que se tomará un tiempo para analizar lo aprobado desde el Parlamento y tomará una decisión respecto a ello. Cabe mencionar que este jueves, el pleno aprobó por insistencia el retiro de hasta 17 mil soles de los fondos privados.

“Por un lado ayuda a la ciudadanía, aunque es un número muy pequeño de personas en comparación con la gran mayoría de peruanos que están sufriendo el efecto de la pandemia, pero a ese número también queremos prestarle atención. Por eso estamos viendo la conveniencia y ver qué efectos negativos podría tener. Cualquier persona sabe que si se saca una cantidad muy grande de dinero en tan poco tiempo se puede producir un poco de disturbio en lo que es la estabilidad financiera”, añadió el jefe de Estado.

