Las Bambas│Edison Vargas: ¿Cómo vamos a estar con una orden de captura y vamos a conversar con el Estado?

No dan su brazo a torcer. Los dirigentes de Fuerabamba ratificaron la posición de los comuneros que llevan 55 días bloqueando el ingreso a la mina Las Bambas y señalaron que, a pesar de la liberación de su máximo dirigente, Gregorio Rojas, no dialogarán con el Gobierno hasta obtener también la libertad de los hermanos Chávez Sotelo, quienes son sus asesores legales. Ambos son sindicados como los cabecillas de la organización criminal Los Chavelos.

Edison Vargas, vicepresidente de la comunidad, fue detenido la noche del último viernes en la región Apurímac por conducir en presunto estado de ebriedad y atropellar a un efectivo policial. Sin embargo, fue puesto en libertad horas más tarde. La prueba cuantitativa para determinar la cantidad de alcohol en Vargas fue enviada al Cusco.

Correo se comunicó con la autoridad comunal minutos después de su liberación. A continuación, se consigna el diálogo registrado.

¿Dialogarán con el Ejecutivo tras la liberación de su dirigente Gregorio Rojas? Nosotros queremos la libertad de todos. Gregorio Rojas estuvo en la cárcel y están tres abogados más. Mi persona está en persecución, con orden de captura e igual mi hermana, quien es secretaria de la comunidad campesina. Pedimos la libertad de todos, y recién habrá un diálogo. No es que el señor Gregorio ya salió y vamos a dialogar con la empresa o el Estado peruano. ¡No! Eso es totalmente falso.

¿Qué sucederá si la Fiscalía solicita prisión preventiva para los asesores de la comunidad? Nos quedaríamos hasta que concluya su prisión preventiva. Dependiendo de la cantidad de meses, o si son tres años.

¿No dialogarían entonces? No.

¿Le están pidiendo más requisitos al Ejecutivo para dialogar? No solo la libertad, también el retiro de las denuncias y orden de captura. ¿Cómo vamos a estar con una orden de captura y vamos a conversar con el Estado? No van a conversar solo con Gregorio, más que todo pedimos la libertad de los que aún siguen en prisión.

¿Hasta entonces, el bloqueo de la carretera continuará? Exacto.

¿Se reunirá con el señor Gregorio Rojas? Él aún tiene que estar en Lima. No sabemos si se quedará un mes o meses, pero desde allí la lucha continúa.

Usted fue detenido por conducir en estado de ebriedad. ¿Es así? Cuando uno está tomado no controla su mente. Fui a la tranquera, me estacioné delante de los policías, pero ellos empiezan a disparar.

Así resultaron heridos los policías Carlos Tavera Mamaní y César Peña Becerra, durante el atropello y posterior intervención de Edison Vargas Huamanga. pic.twitter.com/QqzOSUwQ26 — Mininter Perú (@MininterPeru) 30 de marzo de 2019

¿No le informaron si lo llevarán a Lima? Seguramente, para que me detengan por la orden de captura que tengo. Pero, si voy a entrar en detención preliminar, no habrá diálogo, porque el pueblo no lo va a dejar. Que de una vez se retire la orden de captura.

Gregorio Rojas lo respalda

La postura de Vargas coincide con la del reciente liberado Gregorio Rojas, quien afirmó en un portal que no dialogarán con nadie hasta que todos sus hermanos perseguidos sean puestos en libertad.

Estoy esperando a que se libere totalmente a mis hermanos, que están siendo perseguidos por la justicia y a mis asesores, las comunidades que estamos siendo asesorados por los hermanos Chávez nunca hemos sido chantajeados por ellos. Ellos trabajan transparentemente, con ellos hemos sacado las cosas irregulares que ha hecho Las Bambas y por eso nos hacen perseguir, comentó.

El vicepresidente Vargas Huamanga también defendió a los abogados Jorge y Frank Chávez Sotelo.

Nuestros hermanos, los abogados, no son ningunos extorsionadores; mi persona no lo es. Mis asesores luchan por la ley de la comunidad, ellos no lo son, resaltó.

Además, descartó que hayan sido amenazados por los letrados.

El Ejecutivo mantiene la esperanza de conciliar

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se mostró optimista con la liberación del dirigente y dijo esperar que ahora se pueda retomar el diálogo.

La ausencia de un interlocutor, como consecuencia de la detención por parte del Ministerio Público del presidente de la comunidad de Fuerabamba, nos tuvo en una situación en la que queríamos seguir impulsando el diálogo y, como ha sido evidente en estos días, sin poder tener ese interlocutor que ahora nuevamente está en libertad, ofrezca la oportunidad de que nos sentemos a conversar, expresó el Premier.

Además, el jefe del gabinete ministerial indicó que se necesita evaluar cómo potenciar el desarrollo en la región Apurímac.

Hay un espacio para que el Ejecutivo continúe con el diálogo. Creo que ahora, que tenemos un interlocutor, ese diálogo debería darse, y creo que es un momento en que lo busquemos, y eso es lo que vamos a hacer (…). Necesitamos tener una conversación sobre el verdadero desarrollo que esa región necesita, merece y que estamos en condiciones de continuar, sostuvo Del Solar.

En tanto, Carlos Morán, ministro del Interior, aseguró que con la libertad del dirigente se están dando todas las condiciones para llegar a un diálogo.

Nosotros siempre hemos dicho que vamos a persistir en tener un diálogo abierto con las comunidades y con la empresa para que esto pueda llegar a una solución sin violencia, comentó.

Sin embargo, los comuneros han dejado en claro que no dialogarán hasta conseguir la libertad de quienes ejercen su defensa.

Al respecto, Obispo Huamaní, exvicepresidente de Fuerabamba y vocero de un grupo de 120 comuneros, denunció que los hermanos Chávez Sotelo promueven el odio entre los comuneros.

Nosotros antes vivíamos tranquilos, siempre luchando por los derechos de nuestra comunidad. Quienes han incentivado son los hermanos Chávez. Nunca nosotros hemos estado así. Me consta que ellos en una asamblea nos han tildado de chupamedias, que somos empresarios millonarios, refirió en RPP.

En otro momento, recordó que los comuneros recibieron una indemnización de la empresa MMG Las Bambas e invirtieron este dinero en pequeños negocios. Sin embargo, lamentó que esto generó el reproche de sus propios compañeros y una sanción de la comunidad.

No es conveniente estar en un problema mayor tiempo, eso no conviene a nadie. Hay muchos métodos para poder solucionar este tipo de problemas. Me indigna que entre fuerabambinos estamos divididos, resaltó.

Por ahora, el Ejecutivo tiene que afrontar el paro previsto para los días 2 y 3 de abril en Apurímac.

Correo conoció que hoy se reunirán los comuneros para decidir cuál será su estrategia a partir del día lunes; mientras tanto, su dirigente Gregorio Rojas evita declarar a los medios.