La Policía Nacional del Perú (PNP) investigará a once comuneras de Fuerabamba que participaron en protestas en medio del conflicto social con la minera MMG Las Bambas (Apurímac). Según RPP, estas ciudadanas serán investigadas por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de exposición a peligro de persona dependiente.

A las comuneras se les acusa de exponer a sus menores hijos durante las protestas en el sector de Taquiruta y otras zonas de ingreso a la unidad minera Las Bambas.

Entre las mujeres investigadas figuran las hermanas Rosa y Teresa Parihuara Vargas, Susana Parihuana López, Flores Huamán Huilca, Luisa Mendoza Ayma, Rosa Asencia Lima y Luz Huamaní Huilca, entre otras.

La PNP indicó que estas comuneras tendrán que acudir a la comisaría para dar sus descargos por el delito que se le imputa en medio del conflicto de Las Bambas. Según el citado medio, indicó que otras tres personas serán investigadas y citadas por la Fiscalía.

Según las autoridades, las comuneras intentaron irrumpir en tiendas y farmacias. Durante esta intevención, según indica RPP, las mujeres colocaron a sus hijos para evitar que los agentes policiales utilicen bombas lacrimógenas.

El citado medio indicó que, en las primeras horas de hoy, viernes 29 de abril, no se ha registrado ningún enfrentamiento, pero la vía de ingreso a Las Bambas continúa bloqueada por los comuneros, principalmente, de Fuerabamba.

RPP añadió que unos 200 miembros del Ejército del Perú llegarían a la zona para apoyar el trabajo de resguardo de la Policía Nacional, y en el marco del estado de emergencia.

El caso

En noviembre del 2011 Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba firmaron un contrato de permuta con el objetivo de transferir tierras: 4,774 hectáreas a cambio de más de 4,200 hectáreas distribuidas en cinco predios, todos estos con saneamiento y titulados a favor de la comunidad.

Según informó MMG se ha entregado copia de las partidas registrales donde estas cinco propiedades estaban inscritas a favor de la comunidad de Fuerabamba. En ese sentido, el contrato de permuta -dice la mina- ha cumplido al 100%, tanto por parte de la comunidad, quien entregó sus tierras, como por parte de la empresa, quien transfirió estos predios.

Además, en el 2010 se firmó un contrato de compraventa con las comunidades de Chila y Choaquere -actualmente en protesta- para adquirir parte de sus terrenos, los cuales fueron transferidos posteriormente en virtud del contrato de permuta a la comunidad de Fuerabamba.

El último jueves, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, dijo que no permitirán la permanencia de la minera MMG Las Bambas y que “les ha declarado la guerra”.

“Esto no se va a quedar así. La comunidad ha tomado una decisión en que la guerra continúa. Acá no se va a quedar Las Bambas. Ayer nos han desalojado a bombas, perdigones, golpes y masacres. No nos vamos a quedar acá. Por lo tanto, quiero decir a nivel nacional que las Bambas no va, no va a ir más”, señaló para Exitosa.

En esa línea, dijo que la comunidad no va a formar parte de ninguna mesa de diálogo que se instale desde el gobierno de Castillo. Dijo que volverán a tomar acciones con miras a volver a invadir las instalaciones de la mina, a las que consideran de su propiedad.

