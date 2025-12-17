LATAM Airlines Perú informó la cancelación de cuatro rutas internacionales recientemente inauguradas desde el aeropuerto Jorge Chávez hacia Orlando, Curaçao, Florianópolis y Tucumán, medida que entrará en vigencia el 29 de marzo de 2026.

Asimismo, la aerolínea confirmó que dos rutas adicionales previstas para lanzarse en el primer trimestre de 2026 —Guatemala y Belo Horizonte— ya no se implementarán.

TUUA de transferencia internacional, principal causa

La compañía explicó que la decisión responde a la implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional, vigente desde el 7 de diciembre de 2025, la cual deben pagar los pasajeros en conexión que hacen escala en Lima.

Según la aerolínea, esta tarifa resta competitividad al hub de Lima, afectando la viabilidad de rutas que dependen en gran medida de pasajeros en conexión.

Lima pierde competitividad frente a otros hubs

LATAM Airlines Perú advirtió que la aplicación de la TUUA coloca a Lima en una posición desfavorable frente a otros hubs regionales, como Bogotá y Panamá, que no cobran esta tarifa, cuentan con mejores tiempos de conexión y ofrecen más destinos.

Las rutas canceladas estaban diseñadas bajo un enfoque de conectividad regional, donde el tránsito internacional resulta clave para sostener la demanda.

Impacto también en vuelos domésticos

La aerolínea señaló que la medida podría afectar indirectamente su operación doméstica, debido a que la flota asignada a vuelos internacionales también se utiliza para optimizar la oferta de vuelos nacionales, por razones de eficiencia operacional.

Pronunciamiento del CEO de LATAM Airlines Perú

Manuel van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú, expresó su preocupación por el impacto de la nueva tarifa en el sector aéreo:

“La puesta en vigor de una tarifa sin una correcta evaluación técnica vuelve inviables rutas que se sustentan en pasajeros en conexión. Tras 26 años apostando por la conectividad del Perú, vemos con preocupación condiciones que desalientan la inversión sostenida”, señaló.

Opciones para pasajeros afectados

LATAM Airlines Perú informó que contactará a todos los pasajeros afectados para ofrecer alternativas, entre ellas:

Reubicación en vuelos con conexión hacia el mismo destino

Cambio de fecha de viaje

Devolución del pasaje sin costo

Las gestiones podrán realizarse a través de la sección “Mis Viajes” en la app LATAM o en su sitio web oficial.

Evaluación de otras rutas internacionales

Finalmente, la aerolínea advirtió que continuará evaluando la continuidad de otras rutas internacionales desde Perú, aunque reafirmó su disposición a mantener un diálogo abierto con los actores del sector para preservar la conectividad aérea del país.

Datos clave