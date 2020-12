El pleno del Congreso aprobó ayer, por mayoría, la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), trasvarios día de protestas de parte de trabajadores de empresa agroexportadoras en Ica y La Libertad, que reclaman mejoras en sus condiciones labores.

Fueron 114 legisladores los que votaron a favor, dos en contra (Rennán Espinoza y Martha Chávez) y siete se abstuvieron. El dictamen fue exonerado de segunda votación.

DEROGATORIA. La propuesta fue discutida ayer, tras pasar el filtro de las comisiones de Economía y Agraria del Parlamento. La iniciativa tuvo el respaldo de la mayoría de la Junta de Portavoces.

“Deróguese la ley 27360, ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, el Decreto de Urgencia 043-2019, así como las normas complementarias y conexas”, indica el texto aprobado por el Legislativo.

La Ley de Promoción Agraria fue aprobada en el 2001, durante el gobierno de Alberto Fujimori y cuando el ministro de Agricultura era José Chlimper.

Según diversos economistas, su aporte a la formalización y al incremento de los puestos de trabajo en ese sector fue clave en los últimos 20 años.

Ayer, durante la sustentación de este dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, señaló que la ampliación de la citada norma hasta el 2031, a través de un decreto de urgencia -en el gobierno de Martín Vizcarra-, fue un grave error.

“No se tomó en cuenta a los trabajadores y se dio la espalda al pueblo (...). Las normas siempre deben recoger la problemática social. Esta ley (27360) ya no da para más”, sostuvo el legislador.

Luego, señaló que los equipos técnicos de las comisiones de Economía y Agrariarealizarán mesas de trabajo sobre el tema..

Uno de los pocos legisladores que se opuso a la derogatoria fue Martha Chávez (No agrupada). “¿Van acaso con esta derogatoria aumentar el sueldo de los trabajadores? (...). No podemos hacer medidas facilistas”, criticó. Por la mañana, el Ejecutivo había presentado un proyecto de ley que buscaba derogar el capítulo laboral de la Ley de Promoción Agraria. Sin embargo, la propuesta no tuvo el respaldo de las bancadas.

Allí se planteaba la prohibición de la tercerización de los servicios de trabajo y que el pago de beneficios se encuentren bajo el régimen laboral general, entre otros.