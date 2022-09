En la última semana de cara a las Elecciones Regionales y Municipales de Perú de 2022, que se celebrará este 2 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha impuesto una serie de restricciones, siendo la Ley seca una de las más impopulares entre los votantes, pero ¿cuáles son las otras disposiciones?

Desde el lunes 26 de setiembre empezaron a regir en todo el país las restricciones electorales con el fin de asegurar el correcto desarrollo de la jornada electoral a la que han sido convocados un total de 24′759,909 de electores peruanos y 153 extranjeros para elegir a los próximos gobernadores regionales y alcaldes por los siguientes cuatro años.

El ente electoral ha informado que se realizarán operativos en Lima y diversas regiones del país para hacer cumplir todas las restricciones y, así, garantizar que la votación del domingo 2 de octubre de 2022 transcurra con normalidad.

¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES QUE IMPONE EL JNE EN LA SEMANA DE LAS ELECCIONES DE ESTE 2 DE OCTUBRE?

Conoce las restricciones y las sanciones de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones:

No se pueden publicar encuestas

Desde las 00:00 horas del lunes 26 de septiembre está prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, conforme al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa de entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir entre S/46 mil y S/446.

Conoce las disposiciones de la Ley Orgánica de Elecciones (Foto: GEC/ JNE)

Prohíben las reuniones y manifestaciones políticas

Desde las 00:00 horas del viernes 30 de septiembre estará prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político. Si esto no se cumple, la sanción es una pena de cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Prohíben propaganda política y entrevistas

Todo tipo de propaganda política quedará suspendido desde las 00:00 horas del sábado 1 de octubre. Los candidatos no podrán participar en los medios de comunicación (entrevistas, conferencias, debates, etc.). Su incumplimiento acarreará una multa de entre 30 (S/138,000) y 100 UIT (S/446,000) o una pena de prisión no menor de dos años.

Ley seca

No se podrá vender bebidas alcohólicas desde las 8 de la mañana del sábado 1 de octubre hasta las 8 de la mañana del lunes 3 de octubre. El incumplimiento se sanciona con cárcel no mayor de seis meses, multa no menor de S/2,790 y pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena.

Prohíben reunión de electores

El día de la elección, el domingo 2 de octubre, entre las 07:00 a.m. y 5:00 p.m., no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación.