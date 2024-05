Sin un líder visible, pero teniendo presente el enorme legado de Víctor Raúl Haya de la Torre, ayer, se conmemoró los 100 años de fundación del Apra en Trujillo. Una de las actividades que marcó la agenda del último 7 de mayo, se realizó en la tumba del “Jefe”, en el Cementerio General de Miraflores. Sin la presencia de dirigentes nacionales, el homenaje a cargo de militantes del partido de la estrella inició a las 11 de la mañana.

Mensaje

El exdirigente regional del partido aprista, Fernando Alfaro Jimenez , sostuvo, durante esta actividad, que el partido de Víctor Raúl necesita de rostros nuevos; no obstante, dijo que no había necesidad de excluir a los políticos experimentados. Consideró que en ese escenario no se debe generar más divisionismo.

“Estamos en un momento de organización, nos estamos preparando para volver a ser gobierno. La política en general debe dar espacios a los cuadros nuevos, sin dejar de lado a la gente que ha hecho política y tiene experiencia”, declaró.

Alfaro mencionó que esta actividad en el referido camposanto fue organizada por militantes del Apra. Destacó que, en adelante, lo importante será la unidad.

“Los apristas que estamos acá nos hemos convocado por mandato imperativo. Hay diferentes formas de hacer dirigencia y política, pero en el partido, lo más importante es que coincidimos en que las ideas de Haya de la Torre sigan marcando nuestra vida política”, declaró.

Otra posición

El secretario regional del Apra en La Libertad, Julio Morán Otiniano , afirmó que desde esta región que vio crecer a Haya de la Torre, promoverán nuevos cuadros políticos. Dijo estar seguro de que en elecciones internas, los apristas que ya estuvieron en el poder, no tendrán más apoyo.

“Hay compañeros que por su edad deben dar un paso al costado y descansar, y hay otros compañeros que deben someterse a la elección interna nacional y el mismo sistema democrático interno partidario los va a excluir porque el gran pedido de las bases del partido es renovación”, manifestó.

Morán, en ese contexto, añadió que “los cargos de importancia y que significan enfrentar un reto tremendo en el país, requiere de gente más joven, con más energía y con más resolución”.