Los peruanos desde hoy pueden consultar si son beneficiarios del Bono Universal Familiar que equivale al apoyo económico del Estado con 760 soles. En caso de que no fuera beneficiario, puede inscribirse en el Registro Nacional de Hogares, con el fin de que el Gobierno le otorgue el subsidio económico más adelante.

¿Cómo hacerlo?

Primero ingrese a la plataforma bonouniversalfamiliar.pe, luego digite su número de DNI, así como la fecha de emisión de este documento. Seguidamente en la pantalla se le informará si es beneficiario o no.

Si es beneficiario le indicará la modalidad de pago, sea por banca celular a través del Banco de la Nación o el depósito a su cuenta en personal si es que tiene una en los bancos Scotiabank o interbank (En los siguientes días se habilitarán en otros bancos).

En caso de que no sea beneficiario aparecerá el siguiente mensaje. “No te encuentras en el padrón de beneficiados. Regístrate, y si cumples con los requisitos podrás acceder al bono”. Seguidamente aparece la opción “ingresa aquí”.

El poblador debe dar click en esa pestaña y es aquí cuando empieza su registro para el Registro Nacional de Hogares. La persona debe ser honesta en el llenado de los datos solicitados.

Si en la pantalla le aparece que no cumple con los requisitos del DU 052-2020, no puede empadronarse y ello quiere decir que no recibirá el subsidio económico de ninguna forma por varios factores.

La viceministra de Prestaciones Sociales, Patricia Balbuena, manifestó que entre ellos es posible que se le haya excluido porque aún recibe un sueldo por planilla, así sea el sueldo mínimo, porque tuvo ingresos superiores a 3 mil soles o porque algún miembro de la familia ya fue beneficiado con alguno de los bonos anteriores.

Este padrón de Registro Nacional de Hogares en línea estará vigente por 10 días y posterior a ello programarán los pagos, previo cruce de información con las instituciones como Reniec, Sisfho, entre otros.