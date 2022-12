Perú enfrenta su quinta ola por COVID-19. Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), por ello, informa que las personas que hayan dado positivo deben dar aviso en sus centros de laborales que se contagiaron, pero ¿qué pasa si el empleador no quiere otorgar el descanso médico?

En medio del relajamiento de las restricciones y las aglomeraciones por las compras navideñas, ceremonias de promoción, reuniones de fin de año y demás eventos, los contagios han aumentado en el país.

Durante el 10 de diciembre se registraron 2,462 casos sintomáticos positivos, de las 21,400 muestras tomadas. Si te has contagiado de coronavirus, deberás cumplir un periodo de aislamiento o cuarentena de 7 a 10 días. Conoce qué pasa si en tu empresa te piden que sigas trabajando o no quieren reconocer la prueba positiva para darte el descanso médico.

¿QUÉ PASA SI TENGO COVID-19 O SOSPECHO QUE ME CONTAGIÉ?

Toda persona considerada como caso sospechoso o con resultado positivo a coronavirus debe guardar aislamiento domiciliario y descanso médico (de ser el caso) para evitar contagiar a más personas, precisa la Resolución Ministerial N° 018-2022-MINSA.

¿QUÉ DEBO PRESENTAR PARA SOLICITAR MI DESCANSO MÉDICO POR COVID-19?

Para que el trabajador inicie el aislamiento, debe comunicar al empleador su estado de salud para el seguimiento correspondiente. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indicó que las pruebas moleculares y antigénicas con resultado positivo del COVID-19 tienen la misma validez para solicitar al empleador la licencia por descanso médico con goce de haber.

Sin embargo, cuando el trabajador retorne a laborar después del período de aislamiento, deberá presentar una constancia de descanso médico, la cual puede obtenerse a través de la Línea 113, el sistema Teleatiendo, un médico del sistema público o privado, o el médico de la empresa donde trabaja.

Persona muestra resultado de prueba COVID-19 (Fotol: Pixabay)

¿QUÉ PASA SI MI JEFE NO ACEPTA DARME DESCANSO MÉDICO?

Si una empresa no acepta la prueba antigénica para dar descanso médico al empleado (sea presencial o remoto), estará contraviniendo la normativa vigente y estará afectando los derechos en seguridad, salud y sociolaborales de los trabajadores.

¿QUÉ HAGO SI EN MI TRABAJO NO ME DAN DESCANSO MÉDICO POR COVID-19?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indica que en caso el empleador no acepte darte descanso médico, te pida que sigas trabajado, aunque sea desde casa, o no reciba el resultado positivo como prueba de que te has contagiado, debes presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Para ello, debes ingresar al siguiente LINK. Debes tener a la mano el número de RUC de la empresa, la dirección del centro de trabajo a denunciar, los documentos que sustenten tu denuncia. También es necesario que cuentes con un correo electrónico y un número de celular personal. La denuncia es anónima.

También puedes comunicarte al 390-2780 (anexo 6602) o escribir al correo electrónico consultas@sunafil.gob.pe.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS PERIODOS DE DESCANSO MÉDICO POR COVID-19?

Conoce cuáles son estos períodos, según las nuevas disposiciones de las autoridades en salud:

Pacientes sintomáticos : se les restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de aislamiento por 10 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas.

: se les restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de aislamiento por 10 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas. Pacientes sintomáticos con vacuna completa (tres dosis) y sin comorbilidad: el aislamiento será por un lapso de 7 días.

el aislamiento será por un lapso de 7 días. Personas sin síntomas y sin factores de riesgo: el aislamiento se mantendrá hasta 7 días después de la fecha de la prueba (molecular o antígena).

¿Qué pasa con las personas sospechosas de contagio?

Toda persona con factor de riesgo o sin vacuna completa, que tenga un familiar sospechoso o confirmado de COVID-19, debe cumplir un aislamiento de 7 días, el cual puede reducirse a 5 en caso cuente con una prueba molecular tomada el día 3 o más después del contacto. Los otros tipos de contacto no requieren aislamiento.