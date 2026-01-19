Una intervención conjunta entre Policía Nacional del Perú y Marina de Guerra asestó golpe contundente al narcotráfico selvático al interceptar cargamento millonario listo para su traslado internacional desde la región Loreto.

Agentes policiales capturaron a Franklin Rojas Melitón (21) custodiando dos embarcaciones con 160 kilos de clorhidrato de cocaína, seis fusiles de guerra de largo alcance, una pistola, abundante munición, motores fuera de borda, celulares y equipos logísticos. El cargamento esperaba traslado a pista clandestina para envíos a Bolivia vía fluvial-aérea.

Narcotráfico militarizado en Amazonía

La presencia de armamento pesado confirma escalada violenta de mafias amazónicas, donde jóvenes como Rojas, quien fue reclutado para transporte y vigilancia, fortalecen capacidad de fuego de redes transnacionales. El detenido permanece en investigación en Dirección Antidrogas (DIRANDRO) para desarticular toda la estructura criminal.

El ministro del Interior Vicente Tiburcio destacó que 2025 cerró con más de 55 toneladas de droga destruidas, pasando de defensa reactiva a ofensiva proactiva contra rutas logísticas. Loreto se reafirma como corredor crítico por sus conexiones hídricas y aéreas con Bolivia, escenario clave en la lucha contra crimen organizado transfronterizo.