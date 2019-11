Los 10 terremotos más destructores que sucedieron en el Perú

Síguenos en Facebook

Un movimiento telúrico no avisa y no hay mes en el que más se produzcan. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al día se registran entre 5 y 8 sismos al día, pero no todos son perceptibles. De enero hasta octubre de este año se registraron 479 temblores, esto no quiere decir que el territorio peruano tiemble ahora más que antes, sino que la sensibilidad de los sensores que permiten registrar movimiento de menor intensidad.

Hay que tener en cuenta que en Lima no se presentado una liberación de energía sísmica desde 1745. Sin embargo, en los últimos 50 años se han registrado movimiento telúricos importantes, que han causado pérdidas humanas, heridos y daños materiales que hasta la fecha no han podido ser del todo restaurados.

31 de mayo de 1970 (Ancash)

El reloj marcaba las 3:23 de la tarde, cuando un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Ancash causando un aluvión, es decir el movimiento hizo que una parte del nevado Huascarán se desprenda y caiga sobre la quebrada del río Ranrahirca. Fueron 40 millones de metros cúbicos de hielo, lodo y rocas con un tamaño de kilómetro y medio (1500 metros) sepultó en minutos a la ciudad de Yungay. Desde entonces el 31 de mayo se realiza un simulacro.

Dejó 67 mil muertos y 150 mil heridos.

9 de diciembre de 1970 (Piura y Tumbes)

Eran las 11:35 de la noche, las personas ya dormían, cuando un temblor de magnitud 7,2 que se registró entre las regiones de Piura y Tumbes. El movimiento telúrico se sintió en Ecuador.

Dejó como saldo 48 muertos.

3 de octubre de 1974 (Lima)

De magnitud 8 sacudió Lima a las 9:21 de la mañana. El movimiento que duró 90 segundos se sintió en toda la costa peruana.

252 personas fallecieron y 3600 heridos.

29 de mayo de 1990

A las 9:34 de la noche, el sismo fue de 6.4 grados y perjudicó a las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

Fallecieron 77 personas, se registraron 1,680 heridos y 58,835 damnificados.

4 de abril de 1991 (San Martín)

Un terremoto de magnitud 6,2 se sintió en San Martín, Amazonas y La Libertad a las 11:19 p.m. El terremoto afectó Rioja, Moyobamba, Chachapoyas y Bolívar.

53 personas murieron, otras 216 resultaron heridas y 181.344 quedaron damnificados.

12 de noviembre de 1996

Un minuto antes de la mediodía, un sismo de magnitud 6,4 sacudió las ciudades de Ica, Pisco, Nazca y Palpa en el departamento de Ica, asimismo Caravelí y Caylloma de la región Arequipa; Lucanas y Coracora en Ayacucho, Huaytará en Huancavelica.

Dejó 17 muertos, 1.591 heridos y 94.047 damnificados.

23 de junio de 2001

Un terremoto de 6,9 grados se registró a las 3:33 de la tarde. Esto se sintió en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa.

102 personas fallecieron y otras 26 a causa del tsunami. 320,000 personas fueron afectadas por el terremoto y 17 500 casas fueron destruidas en Arequipa, Camaná, Moquegua y Tacna.

15 de agosto del 2007

A las 6:41 de la noche, se registró un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter al sur de Perú. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el terremoto de Pisco perjudicó 5 regiones (Ica, Lima, Ayacucho, Huancavelica y Junín), siendo Ica la más afectada.

596 personas fallecieron esa noche.

24 de agosto del 2011 (Loreto)

Un terremoto de magnitud 7 se sintió en Loreto, causando desplazamiento de la placa de Nasca, que ocasionó los daños en algunos colegios y casas. El sismo se sintió en Brasil, Ecuador y Bolivia.

26 de mayo del 2019

El domingo 26 de mayo, un terremoto de magnitud 8 ocurrió en Lagunas, región Loreto.

Dejó como saldo un muerto y cerca de 2.500 afectados.