El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, ha optado, de momento, por el silencio ante los chats revelados por el sentenciado y suspendido alcalde, Arturo Fernández Bazán. La semana pasada, la exautoridad decidió exponer públicamente a Carlos Vejarano Celis, actual gerente de Desarrollo Urbano, y a Omar Burga Benguer, gerente de Administración y Finanzas de la MPT.

VER MÁS: Municipalidad de Trujillo y Gobierno Regional de La Libertad se unen para frenar caos en transporte

Criticable

Fernández, fiel a su estilo, reveló conversaciones privadas en las que, por ejemplo, Vejarano cuestionaba duramente a la prensa solo por cumplir con su función: informar.

“Hay cosas más importantes para portada, pero este pseudo diario (La Industria) solo te ataca”, le escribió Vejarano.

Por supuesto, Fernández le contestó inmediatamente el WhatsApp y mencionó a este Diario. “Correo igual”, señaló.

Reyna apostó por Vejarano, pero fue antes de la publicación de las conversaciones. Este medio buscó la opinión del actual alcalde; sin embargo, no hubo ninguna respuesta. La autoridad, según trascendió, no se quedó tranquilo con estos chats que no dejaron bien parado a su hombre de confianza.

Ahora, el mismo Vejarano, quien también fue gerente en la gestión de Arturo Fernández, no recuerda los detalles de los chats publicados por su exjefe. Según indicó, Fernández podría haber manipulado estas conversaciones que se dieron en un entorno privado. Asimismo, afirmó que ya no conserva ninguna conversación con el suspendido burgomaestre y que posiblemente tome acciones legales.

Pide su salida

No obstante, el consejero regional por la provincia de Trujillo Robert de la Cruz Rosas recomendó la destitución de Vejarano. Sucede que en uno de los chats, Vejarano lo calificó de “joyita”. En entrevista con Correo, el consejero señaló que Mario Reyna tendría que buscar un nuevo profesional para esta gerencia.

“Lo que te puedo decir es que no conozco a ese señor. No sé qué logros tiene, pero puedo advertir que se acomoda al poder de turno. Demuestra que no tiene escrúpulos y no es de fiar. Yo de alcalde hace rato le hubiera quitado la confianza”, declaró.

Robert de la Cruz integró el año pasado una comisión para revisar las obras que ejecuta la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Esa comisión era presidida por el consejero Ever Cadenillas y también la integraba la consejera María Cristina Méndez. “Esas joyas quieren hacer seguimiento”, le dijo Vejarano a Fernández.

Amable

Omar Burga Benguer, efectivamente, también es protagonista. En los chats expuestos por Fernández, se evidencia que el ahora gerente de Mario Reyna le tenía mucho cariño y respeto al otrora alcalde de la ciudad.

“Arturito, mi señor alcalde, Dr., (...) solo te pido 10 minutos para conversar. Por favor, tomando un café. Gracias, mi señor alcalde”, le decía el año pasado, días antes de Navidad.

Lo cierto es que también esta semana será clave para Vejarano y Burga. Reyna tiene la última decisión.