Juntos por el Perú (JP) se convertirá en la segunda fuerza política del nuevo Congreso bicameral con 31 diputados y 14 senadores, pero varios de sus virtuales legisladores arrastran un pasado que genera serias dudas sobre su idoneidad para ocupar un curul.

Panorama reveló que algunos de ellos mantienen incluso sentencias y están obligados a asistir mensualmente al control biométrico por sus respectivos procesos.

VIRTUALES CONGRESISTAS CUESTIONADOS

Uno de los casos es el de Yenifer Paredes Navarro, virtual diputada por JP y cuñada del expresidente Pedro Castillo. Paredes Navarro conoce la cárcel y está obligada a asistir al control biométrico debido a su proceso por corrupción. Se le acusa de haber dirigido licitaciones municipales millonarias en el caso Anguía.

Otro es el de César Tito Rojas , quien fue fundador del Movadef (brazo político de Sendero Luminoso). Aseguró que son conocidos en Puno y “nunca” se habría involucrado en un acto terrorista. “Nuestro unido delito fue salir a las calles”, afirmó.

También figura Serafín Andrés Lujan (virtual senador), conocido dirigente en Huánuco. Sucede que años atrás, se presentó en calidad de testigo de parte del congresista Guillermo Bermejo en su juicio por terrorismo. Sin embargo, en plena defensa de Bermejo, la fiscalía recordó que Serafín mantiene una investigación abierta por el delito de terrorismo desde el 2020.

En el caso de Julio Luis Pérez Mallqui “Cheldo Julian” (virtual diputado). Se hizo conocido en el video donde Bermejo mantuvo una reunión con cocaleros y Pedro Castillo para darle su apoyo en plena campaña electoral. Tiene en su haber una serie de antecedentes: lesiones culposas (estado: en cumplimiento), falsa declaración-proceso administrativo (pena cumplida) y violencia familiar.

Respecto a “Cheldo Julián”, el 9 de febrero de 2024 fue acusado de atropellar a una madre y su hija y darse a la fuga, pero cuando fue reducido, se encontraba en estado de ebriedad, según constatación policial. A ello, el año pasado, fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión, por lo que fue ingresado a un penal de Ayacucho por 7 meses; hoy está obligado a pasar control biométrico. Sumado a ello, no habría pagado reparación civil a las víctimas.

Remigio Condori Flores (virtual diputado) tiene 8 sentencias por violencia familiar.

Gabriel Gonzales Delgado (virtual diputado). En el 2015, fue sentenciado por entorpecimiento al funcionamiento en la vía pública, mientras que en el 2021 fue sentenciado por violencia familiar. Uno de los episodios quedó registrado el 25 de marzo de 2019, cuando fue acusado por violencia física.

Al respecto, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, defendió a Yenifer Paredes señalando que tiene investigación pero no sentencia, y sobre Condori indicó escuetamente que si tiene sentencias, se debe afrontar.