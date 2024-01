Este lunes se cumple el quinto día de huelga indefinida en Machu Picchu Pueblo. Donde trabajadores de Cultura Cusco y personas ligadas a la actividad turística, reclaman contra el nuevo sistema de venta de boletos vía Joinnus. Señalan que no retrocederán en su protesta hasta que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, renuncie al cargo.

Calles vacías, comercios cerrados y casi ningún turista, se aprecia en la otrora capital del turismo peruano. Machu Picchu Pueblo siempre se ha caracterizado por su movimiento, bulla y color, sin embargo, debido a una reciente protesta , el escenario luce como en tiempos de pandemia.

En palabras del propio alcalde de Machu Picchu Pueblo, Elvis La Torre, la región Cusco pierde más de tres millones al día con la paralización de Machu Picchu, siendo que hasta la fecha, los ingresos que dejaron de percibir todos los cusqueños por concepto de turismo ya ascendería a los 15 millones de soles.

Desde Machu Picchu Pueblo, los manifestantes defienden su medida señalando que a través de la tercerización en la venta de tickets a una empresa particular, se ha iniciado con el proceso de ‘privatización’ de la maravilla mundial, además de quejarse por fallas en el nuevo sistema.

Mientras tanto, desde la Cámara de Comercio de Cusco, han señalado que la mayoría de manifestantes son manipulados por una ‘mafia’ que busca perpetuar el antiguo sistema de emisión de entradas, que fue quejado infinitas veces por propiciar el acaparamiento y ‘ruletaje’ de tickets, y que la venta de boletos a través de Joinnus no representa ninguna privatización, solo es un paso para salir del antiguo sistema corrupto que regentaba Cultura Cusco.

Desde el fin de semana anterior ningún tren sale ni retorna de Machu Picchu, la empresa concesionaria de la vía ha prohibido toda movilización en la vía férrea debido a la amenaza de bloqueos y ataque a los convoys, es así que la maravilla mundial peruana ha quedado sitiada.

DATO:

- El último domingo llegó a Cusco una comisión conformada por los ministros de Cultura, Comercio Exterior y Turismo, y Medio Ambiente, quienes no pudieron reunirse con los manifestantes, ya que piden la cancelación de contrato con Joinnus antes de cualquier mesa de diálogo. La comitiva volverá el martes, aún no se sabe si será recibida esta vez o no.