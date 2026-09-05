El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se pronunció sobre la próxima llegada a Lima del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y adelantó que su visita estará acompañada de avances en la relación entre ambos países. El funcionario estadounidense llegará al Perú como parte de una gira por Sudamérica que también comprende Colombia y Ecuador, y sostendrá reuniones con representantes del gobierno de Keiko Fujimori.

Navarro señaló que la presencia de Rubio permitirá abordar asuntos vinculados con la cooperación entre Washington y Lima. Sus declaraciones se dieron luego de que la embajada de Estados Unidos confirmara el recorrido del secretario de Estado por la región, previsto entre el 8 y el 10 de septiembre.

“Excelentes noticias para la cooperación bilateral”, escribió el diplomático al destacar la próxima visita del funcionario estadounidense.

Uno de los grandes líderes de la administración de @POTUS Trump, @SecRubio va a pasar a la historia como el más consecuente secretario de Estado que haya tenido nuestra nación. Es un honor, como embajador, recibirlo pronto en el Perú. Esperen excelentes noticias para nuestra… https://t.co/bcvtMKjHle — Embajador Navarro (@USAmbPeru) September 4, 2026

Marco Rubio se reunirá con gobierno de Keiko Fujimori

Durante su permanencia en Lima, Rubio tiene previsto reunirse con integrantes del nuevo gobierno peruano para revisar asuntos de interés común. La agenda contempla el fortalecimiento de la cooperación entre Estados Unidos y Perú, con énfasis en seguridad y relaciones comerciales.

Uno de los temas previstos es el trabajo conjunto frente al narcoterrorismo, dentro de los asuntos de seguridad que serán abordados durante las reuniones. También se contempla estrechar los vínculos comerciales entre ambos países como parte de la agenda bilateral.

El viaje tendrá particular relevancia para la relación entre ambos gobiernos, debido a que será la primera visita oficial de Marco Rubio al territorio peruano desde que asumió como secretario de Estado de Estados Unidos. Su recorrido por Sudamérica incluirá reuniones de trabajo en Perú, Colombia y Ecuador entre el 8 y el 10 de septiembre.