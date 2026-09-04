El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará a Perú entre el 8 y 10 de septiembre como parte de una gira por Sudamérica. El viaje incluirá también Colombia y Ecuador, donde tiene previsto reunirse con autoridades de los nuevos Gobiernos de la región.

La visita a Lima será la primera que realizará Rubio al país desde que Keiko Fujimori asumió la Presidencia a finales de julio. El Departamento de Estado estadounidense confirmó el recorrido este viernes y señaló que el funcionario sostendrá encuentros con representantes de la nueva administración peruana.

¿Qué otros países visitará?

El recorrido comenzará en Colombia y continuará en Ecuador y Perú, según la programación anunciada por Washington. La agenda abarca temas de seguridad, cooperación frente al narcotráfico y las posibilidades de ampliar los vínculos comerciales entre Estados Unidos y los países visitados.

En el caso colombiano, Rubio abordará el respaldo de Washington a las labores de recuperación tras el terremoto registrado el 10 de agosto. También se espera que las conversaciones incluyan acciones conjuntas contra el narcoterrorismo y mecanismos para fortalecer las relaciones económicas.

Medios colombianos informaron que Rubio podría reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla. Sin embargo, este eventual encuentro no había sido confirmado oficialmente por el Gobierno estadounidense al momento del anuncio de la gira.

En las últimas semanas, Washington ha reforzado sus contactos con países de la región para coordinar acciones frente al narcotráfico y el crimen organizado. A finales de agosto, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, estuvo en Colombia como parte de estos contactos. El país también se incorporó a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, conocida como A3C, una iniciativa promovida por la administración de Donald Trump.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo que el Gobierno colombiano había autorizado operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico dentro de su territorio. Este escenario forma parte del contexto regional en el que se desarrolla la gira de Rubio.