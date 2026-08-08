La Marina de Guerra del Perú puso a flote el B.A.P. Talara, un nuevo Buque Auxiliar Logístico construido para ampliar las capacidades de transporte y abastecimiento de la institución. La embarcación también podrá ser utilizada para trasladar ayuda humanitaria y atender emergencias asociadas al Fenómeno El Niño.

La nave fue construida en los astilleros de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú), ubicados en el Callao. La ceremonia de bautizo y botadura contó con la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y del comandante general de la Marina de Guerra, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, además de otras autoridades.

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En SIMA PERÚ celebramos la exitosa botadura una de las unidades auxiliares de transporte logístico, B.A.P. Talara. ✨



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Capacidad para atender emergencias

El B.A.P. Talara permitirá movilizar ayuda humanitaria, maquinaria pesada, agua potable y personal especializado hacia las zonas que requieran atención. Estas funciones permitirán reforzar la capacidad logística del Estado frente a eventos naturales que afecten distintas regiones del país.

El ministro de Defensa señaló que las características de la nave permitirán utilizarla como una herramienta de apoyo ante escenarios complejos. Su capacidad operativa adquiere especial importancia para las labores de respuesta relacionadas con el Fenómeno El Niño.

El buque tiene una eslora de 58,9 metros y una manga de 13,2 metros, mientras que su desplazamiento máximo alcanza las 1.646 toneladas. Puede desarrollar una velocidad de hasta 10 nudos y cuenta con una cubierta preparada para operaciones con helicópteros.

La unidad dispone de capacidad para transportar vehículos militares y 21 contenedores. Además, puede almacenar 211 metros cúbicos de agua dulce y 223 metros cúbicos de combustible.

El B.A.P. Talara forma parte del proyecto de inversión denominado Ampliación de la capacidad de abastecimiento logístico por vía marítima en el litoral peruano. La iniciativa también contempla la construcción del B.A.P. Chimbote, que tendrá la misma categoría de Buque Auxiliar Logístico.

El objetivo del proyecto es incrementar las capacidades de abastecimiento y apoyo de la Marina de Guerra a lo largo del litoral peruano. Ambas unidades se incorporan como parte del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.