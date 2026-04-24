La Marina de Guerra del Perú informó que en los próximos días se registrarán cambios en el comportamiento del mar a lo largo del litoral. A través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, se comunicó que continuarán presentándose oleajes con niveles que podrían alcanzar intensidad moderada hacia el cierre del mes de abril.

Según el Aviso Especial de Oleaje N.º 16-26, este fenómeno se desarrollará desde la mañana del domingo 26 hasta el jueves 30 de abril. Durante ese periodo, distintas zonas de la costa experimentarán variaciones en la intensidad del oleaje, lo que implica la necesidad de adoptar medidas de precaución.

En el litoral norte, comprendido entre Tumbes y Salaverry, se prevé la persistencia de oleaje ligero proveniente del suroeste. Esta condición se mantendría sin mayores cambios a lo largo de los días señalados en el aviso.

Para el litoral centro, que abarca desde el sur de Salaverry hasta el Callao, se espera inicialmente un comportamiento similar con oleaje ligero. No obstante, desde la mañana del domingo 26 se produciría un incremento a nivel moderado, el cual descendería nuevamente a condiciones ligeras hacia la mañana del lunes 27 de abril.

En el tramo que va desde el sur del Callao hasta San Juan de Marcona, se anticipa la presencia de oleaje de mayor intensidad en los primeros días del periodo señalado. Este comportamiento comenzaría desde la madrugada del sábado 25 y retornaría a niveles más leves durante la mañana del martes 28 de abril.

Respecto al litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, las condiciones seguirán una tendencia similar a la del tramo anterior. Esto implica que las variaciones en la intensidad del mar estarán alineadas con lo previsto para la zona central sur del país.

Las autoridades indicaron que este tipo de eventos suele impactar con mayor fuerza en playas abiertas o semiabiertas. Estas características geográficas incrementan la exposición al oleaje, lo que puede generar riesgos para quienes se encuentren en dichas áreas.

Recomendaciones a tomar en cuenta

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó a las autoridades regionales y locales a difundir recomendaciones entre la población. Estas sugerencias tienen como finalidad reducir la exposición a posibles incidentes que puedan afectar tanto a personas como a bienes.

Entre las principales medidas sugeridas se encuentra la suspensión de actividades portuarias y de pesca durante los días en que se presenten condiciones adversas. Asimismo, se recomienda asegurar las embarcaciones o trasladar las más pequeñas hacia zonas seguras en tierra firme.

Asimismo, se aconseja evitar la práctica de deportes acuáticos y actividades recreativas en el mar mientras se mantenga el fenómeno. De igual forma, se sugiere no instalar campamentos en zonas cercanas a la orilla para prevenir situaciones de riesgo.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que continuará realizando el seguimiento de las condiciones marítimas en coordinación con las entidades competentes. Esta labor busca mantener informadas a las autoridades y a la ciudadanía sobre cualquier variación que pueda presentarse en los próximos días.