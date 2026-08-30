La presencia de oleajes de hasta moderada intensidad mantiene restringidas las operaciones en 48 puertos del litoral peruano. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú informó esta situación durante la tarde del domingo 30 de agosto.

El fenómeno forma parte del Aviso Especial N.° 33-26 emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN). De acuerdo con el pronóstico, las condiciones continuarán afectando la costa peruana hasta el lunes 31 de agosto.

48 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados debido a la presencia de #Oleajes de ligera a moderada intensidad, informa la @MGP_DICAPI. Fenómeno está vigente hasta el 31/8, de acuerdo a la @DHN_peru. pic.twitter.com/5YI4QKGx5d — COEN - INDECI (@COENPeru) August 30, 2026





¿Qué puertos permanecen cerrados?

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 78 puertos permanecen habilitados y otros 48 tienen restricciones. Del total de instalaciones cerradas, 11 corresponden al litoral norte, 34 al centro y tres al sur.

Litoral norte

Caleta Cheperre

Caleta Guadalupito

Caleta Huanchaco

Caleta La Barranca

Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry

Puerto Malabrigo

Puerto Morín

Puerto Pacasmayo

Puerto Salaverry, incluidos los muelles 1A-2A, 2A y 2B, además del Terminal Multiboyas Salaverry

Litoral centro

Muelle 1 del TPMC

Muelle 2 del TPMC

Puerto Chancay

Terminal Multiboyas BPO

Caleta Carquín

Caleta Vegueta

Puerto Huacho

Caleta Culebras

Puerto Chico

Caleta Vidal

Puerto Huarmey

Punta Lobitos, en Supe

Puerto Supe

Terminal Multiboyas Paramonga

Caleta Lomas

Caleta Chala

Caleta Nazca

Caleta Puerto Viejo

Caleta Sagua

Caleta Tanaka

Puerto San Juan

Puerto San Nicolás

Caleta Coishco

Caleta El Dorado

Caleta La Gramita

Caleta Los Chimús

Caleta Santa

Caleta Tortugas, en Chimbote

Muelle Portuario Sider C

Puerto Casma

Puerto Chimbote

Puerto Samanco

Terminal Multiboyas Chimbote

Terminal Multiboyas Chimbote, muelles N.° 1 y N.° 2

Litoral sur

Muelle ENAPU

Muelle SPCC, Patio Puerto

Muelle Engie

Estas instalaciones permanecen bajo restricción mientras continúen las condiciones previstas por las autoridades marítimas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a las autoridades regionales y locales orientar a la población sobre las medidas de prevención. También recomendó evitar la exposición al fenómeno para reducir el riesgo de accidentes y daños materiales.

Por ello, recomendaron la suspensión de actividades portuarias y pesqueras durante el periodo de afectación. Asimismo, se aconseja asegurar las embarcaciones o trasladar las flotas pequeñas hacia tierra firme.

Indeci también pidió evitar actividades deportivas y recreativas en el mar mientras persistan estas condiciones. Además, recomendó no instalar campamentos cerca de las zonas de playa debido al riesgo asociado al comportamiento del mar.

El COEN continuará vigilando las condiciones en los departamentos ubicados en la costa peruana. Este seguimiento se realizará junto con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN para informar a las autoridades y a la población sobre cualquier cambio.