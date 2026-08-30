La presencia de oleajes de hasta moderada intensidad mantiene restringidas las operaciones en 48 puertos del litoral peruano. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú informó esta situación durante la tarde del domingo 30 de agosto.
El fenómeno forma parte del Aviso Especial N.° 33-26 emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN). De acuerdo con el pronóstico, las condiciones continuarán afectando la costa peruana hasta el lunes 31 de agosto.
¿Qué puertos permanecen cerrados?
Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 78 puertos permanecen habilitados y otros 48 tienen restricciones. Del total de instalaciones cerradas, 11 corresponden al litoral norte, 34 al centro y tres al sur.
Litoral norte
- Caleta Cheperre
- Caleta Guadalupito
- Caleta Huanchaco
- Caleta La Barranca
- Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry
- Puerto Malabrigo
- Puerto Morín
- Puerto Pacasmayo
- Puerto Salaverry, incluidos los muelles 1A-2A, 2A y 2B, además del Terminal Multiboyas Salaverry
Litoral centro
- Muelle 1 del TPMC
- Muelle 2 del TPMC
- Puerto Chancay
- Terminal Multiboyas BPO
- Caleta Carquín
- Caleta Vegueta
- Puerto Huacho
- Caleta Culebras
- Puerto Chico
- Caleta Vidal
- Puerto Huarmey
- Punta Lobitos, en Supe
- Puerto Supe
- Terminal Multiboyas Paramonga
- Caleta Lomas
- Caleta Chala
- Caleta Nazca
- Caleta Puerto Viejo
- Caleta Sagua
- Caleta Tanaka
- Puerto San Juan
- Puerto San Nicolás
- Caleta Coishco
- Caleta El Dorado
- Caleta La Gramita
- Caleta Los Chimús
- Caleta Santa
- Caleta Tortugas, en Chimbote
- Muelle Portuario Sider C
- Puerto Casma
- Puerto Chimbote
- Puerto Samanco
- Terminal Multiboyas Chimbote
- Terminal Multiboyas Chimbote, muelles N.° 1 y N.° 2
Litoral sur
- Muelle ENAPU
- Muelle SPCC, Patio Puerto
- Muelle Engie
Estas instalaciones permanecen bajo restricción mientras continúen las condiciones previstas por las autoridades marítimas.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a las autoridades regionales y locales orientar a la población sobre las medidas de prevención. También recomendó evitar la exposición al fenómeno para reducir el riesgo de accidentes y daños materiales.
Por ello, recomendaron la suspensión de actividades portuarias y pesqueras durante el periodo de afectación. Asimismo, se aconseja asegurar las embarcaciones o trasladar las flotas pequeñas hacia tierra firme.
Indeci también pidió evitar actividades deportivas y recreativas en el mar mientras persistan estas condiciones. Además, recomendó no instalar campamentos cerca de las zonas de playa debido al riesgo asociado al comportamiento del mar.
El COEN continuará vigilando las condiciones en los departamentos ubicados en la costa peruana. Este seguimiento se realizará junto con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN para informar a las autoridades y a la población sobre cualquier cambio.