El escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del premio Nobel de Literatura en el año 2010, confesó que fue víctima de acoso sexual a los 12 años. Según dijo, tras este incidente empezó a alejarse de la religión.

MIRA ESTO | UNSA desiste del pedido de administrar la biblioteca Mario Vargas Llosa

En el marco de la segunda Feria Virtual del Libro de Cajamarca, el Premio Nobel peruano fue entrevistado por el escritor William Guillén Padilla, a quien le contó cómo sucedieron los hechos cuando era menor de edad.

“Yo era muy católico, porque había nacido en una familia muy católica, muy practicante y lo fui hasta los 12 o 13 años cuando tuve un incidente con un hermano del colegio La Salle. Fue un incidente, digamos, de origen sexual”, narró el Nobel de Literatura, según imágenes recogidas por la Edición Matinal de ATV Noticias.

“El colegio estaba vacío y este hermano me llevó al quinto piso, donde no podíamos entrar los estudiantes del colegio porque era el piso donde tenían los hermanos sus cuartos. Sacó de pronto de su cuarto unas revistas mexicanas que se llamaban ‘Vea’ que eran de desnudos, de bailarinas y a mí me dejó completamente desconcertado”, añadió.

Asimismo, Mario Vargas Llosa reveló el nombre del religioso que lo acosó sexualmente y dijo que tras el incidente se fue desinteresando de la religión.

“Me estaba tocando la bragueta, como si quisiera ch... Fue para mí un escándalo, yo me eché a llorar y gritar. Entonces el hermano Leoncio se asustó mucho, abrió la puerta, me dejó salir y me dijo: ‘cálmate’. Curiosamente, a partir de entonces, yo que había sido un niño muy creyente y que cumplía con comulgar cada primer viernes me fui desinteresando de la religión”, señaló el laureado escritor peruano.

VIDEO RECOMENDADO

Así fue el primer encuentro entre “Esto es guerra” y “Guerreros México”