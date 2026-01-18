El fanatismo por el grupo surcoreano BTS no solo se manifiesta en conciertos, redes sociales o colecciones, sino también en los registros oficiales de identidad. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil reveló que más de 1,800 peruanos y peruanas llevan nombres inspirados en los integrantes de la banda.
La información fue difundida por la entidad a través de sus redes sociales, donde destacó cómo el fenómeno del K-pop ha trascendido el ámbito musical para influir en decisiones personales y familiares.
Jin, V y Jimin lideran los registros
De acuerdo con los datos del Reniec, el nombre más registrado es Jin, con 1,233 personas inscritas a nivel nacional. Le siguen V, con 384 registros, y Jimin, con 133.
Otros nombres vinculados a los integrantes de BTS también aparecen en las bases de datos, aunque en menor proporción:
- Suga: 45 registros
- Jungkook: 40 registros
- J-Hope: 1 registro
“Mamás ARMY” y una identidad que se hereda
Según explicó el Reniec, muchas de las inscripciones responden a decisiones de las llamadas “mamás ARMY”, quienes optaron por plasmar su admiración por BTS al momento de nombrar a sus hijos.
Para estos padres y madres, el fanatismo por la banda no es solo una afición pasajera, sino una expresión de identidad y legado familiar, vinculada a valores, música y cultura global.
Cultura pop y nuevas formas de identidad
La entidad resaltó que este fenómeno evidencia cómo la música y la cultura pop pueden cruzar fronteras y generaciones, influyendo incluso en aspectos tan significativos como el nombre de una persona.
El caso de BTS en el Perú confirma el alcance del K-pop como un movimiento cultural con impacto social, capaz de integrarse a la vida cotidiana y a los registros oficiales del país.