El fanatismo por el grupo surcoreano BTS no solo se manifiesta en conciertos, redes sociales o colecciones, sino también en los registros oficiales de identidad. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil reveló que más de 1,800 peruanos y peruanas llevan nombres inspirados en los integrantes de la banda.

La información fue difundida por la entidad a través de sus redes sociales, donde destacó cómo el fenómeno del K-pop ha trascendido el ámbito musical para influir en decisiones personales y familiares.

Jin, V y Jimin lideran los registros

De acuerdo con los datos del Reniec, el nombre más registrado es Jin, con 1,233 personas inscritas a nivel nacional. Le siguen V, con 384 registros, y Jimin, con 133.

Otros nombres vinculados a los integrantes de BTS también aparecen en las bases de datos, aunque en menor proporción:

Suga: 45 registros

45 registros Jungkook: 40 registros

40 registros J-Hope: 1 registro

“Mamás ARMY” y una identidad que se hereda

Según explicó el Reniec, muchas de las inscripciones responden a decisiones de las llamadas “mamás ARMY”, quienes optaron por plasmar su admiración por BTS al momento de nombrar a sus hijos.

Para estos padres y madres, el fanatismo por la banda no es solo una afición pasajera, sino una expresión de identidad y legado familiar, vinculada a valores, música y cultura global.

Cultura pop y nuevas formas de identidad

La entidad resaltó que este fenómeno evidencia cómo la música y la cultura pop pueden cruzar fronteras y generaciones, influyendo incluso en aspectos tan significativos como el nombre de una persona.

El caso de BTS en el Perú confirma el alcance del K-pop como un movimiento cultural con impacto social, capaz de integrarse a la vida cotidiana y a los registros oficiales del país.