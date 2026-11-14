Más de 4,500 policías participarán en el operativo de seguridad por la llegada del papa León XIV a Cusco, prevista para mañana.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará a 2,500 agentes de la Región Policial Cusco y movilizará a otros 2,000 desde Puno, Apurímac y Lima. El contingente incluirá unidades especializadas como la Dirección de Operaciones Especiales, la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

El coronel PNP Carlos Guizado, jefe de Orden Público de Cusco, pasó revista a las tropas y señaló que trabaja “de la mano” con el Ejército, Bomberos, Cruz Roja, seguridad particular y la comitiva del Vaticano. “Habrán francotiradores apostados en lugares estratégicos del recorrido”, dijo a TV Perú. Añadió que se suspenderá el tránsito en el recorrido papal.