Más del 50% de mujeres en edad fértil en el Perú ha experimentado al menos una forma de violencia de pareja en el último año, según un estudio del Observatorio de Familia (OFAM) del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura, basado en datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar entre 2015 y 2024.

El informe analiza más de 44 mil casos y advierte que la violencia íntima de pareja continúa siendo un problema estructural en el país.

Violencia emocional: la más extendida

El estudio identifica que la violencia emocional es la forma más común, con prevalencias cercanas al 43% en los últimos años.

En contraste:

La violencia física ha disminuido de más de 34% (2015) a menos de 27% (2024)

ha disminuido de más de 34% (2015) a menos de 27% (2024) La violencia sexual se mantiene por debajo del 9%

A pesar de esta tendencia, la proporción de mujeres que reportan haber sufrido algún tipo de violencia se mantiene por encima del 50%.

Generaciones jóvenes reportan más casos

El análisis incorpora un enfoque por cohortes generacionales (1965–2004), que muestra diferencias en la forma en que se reconoce la violencia.

En mujeres más jóvenes:

La violencia emocional alcanza hasta 46.4%

La experiencia de algún tipo de violencia llega hasta 64%

Según el economista Guillermo Dulanto, esto no necesariamente implica un aumento de la violencia.

“Lo que observamos es una mayor capacidad de reconocerla y reportarla, debido a una menor tolerancia a conductas antes naturalizadas”, explicó.

Factores que incrementan el riesgo

El informe identifica variables asociadas a mayores niveles de violencia:

Consumo frecuente de alcohol en la pareja

Nivel educativo

Condición laboral

Historia de violencia en la infancia

En algunos casos, la presencia de consumo de alcohol eleva la prevalencia de violencia a más del 70%.

Desafíos para las políticas públicas

El estudio concluye que la violencia de pareja no solo persiste, sino que está cambiando en su dinámica y reconocimiento.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Fortalecer políticas de prevención

Integrar salud pública y atención psicológica

Reducir el consumo problemático de alcohol

Promover educación emocional

Atender a menores expuestos a violencia