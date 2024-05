Preocupante. Los hallazgos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023 del Instituto Nacional de Estadística e Informática muestran que más de la mitad, exactamente el 53,8%, de las mujeres encuestadas admitieron haber sufrido violencia psicológica, física o sexual en algún punto por parte de sus esposos o compañeros.

Aunque representa una disminución respecto al porcentaje registrado en 2022 (55,7%), todavía más del 50% de las mujeres continúan siendo afectadas.

Entre las formas de violencia más comunes, la violencia psicológica y/o verbal fue la más reportada, con un 49,3%, seguida de la violencia física (27,2%) y la violencia sexual (6,5%).

En el año 2023, el 45,3% de las mujeres encuestadas mencionaron que buscaron ayuda entre personas cercanas cuando enfrentaron violencia física . Principalmente, buscaron apoyo en sus madres (39,0%), seguidas de amigas/amigos o vecinas/vecinos (19,9%), hermanas (15,5%) y padres (14,9%).

El estudio indicó que un gran número de mujeres que sufrieron violencia física optaron por no buscar ayuda. Entre las razones principales mencionadas, el 45% consideró que no era necesario hacerlo, el 16,8% experimentó sentimientos de vergüenza, y el 11,1% expresó desconocimiento sobre dónde acudir o no estar al tanto de los servicios de ayuda disponibles.

Este informe se basa en datos recopilados de enero a diciembre de 2023 mediante la ENDES. Se entrevistaron 35,678 de 36,760 viviendas seleccionadas, con un total de 35,657 entrevistas completas de mujeres de 12 a 49 años. Aunque se enfoca en mujeres de 15 a 49 años, algunos indicadores incluyen también a mujeres de 12 a 14 años.

Líneas de apoyo

Si tú o alguien que conoces está experimentando violencia, puedes buscar ayuda comunicándote con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través de la Línea 100.

Esta línea ofrece información, orientación, asesoramiento y apoyo emocional en quechua, aimara y español para las personas afectadas por situaciones de violencia. La llamada es gratuita y está disponible las 24 horas, todos los días, desde teléfonos fijos o móviles.