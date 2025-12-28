El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el inicio del proceso de Matrícula 2026 en las instituciones educativas públicas, una etapa fundamental para asegurar el acceso oportuno de niños y adolescentes al servicio educativo de cara al próximo año escolar.

En ese sentido, precisan que los estudiantes que serán promovidos al siguiente grado podrán seguir su trayectoria educativa en la misma institución, a través del mecanismo de continuidad regular.

En ese caso, bastará con que informen su continuidad al director del colegio por los canales que este haya establecido, sin que las familias deban presentar una solicitud formal.

Además, detallan que la Matrícula 2026 se desarrollará bajo dos modalidades: presencial y digital. La opción presencial permitirá a las familias presentar sus solicitudes de vacante directamente en las instituciones educativas de su preferencia, siempre que estas no se encuentren focalizadas en la modalidad digital.

Según el cronograma de la modalidad presencial, las familias podrán presentar su solicitud de vacante del 2 al 11 de enero de 2026, directamente en la institución educativa de su elección. La excepción son los colegios focalizados para la matrícula digital, en cuyo caso el trámite se realizará mediante el sistema correspondiente.

Posteriormente, del 12 al 18 de enero se llevará a cabo la revisión de las solicitudes; del 19 al 30 de enero, la asignación de vacantes; y, finalmente, del 31 de enero al 4 de febrero de 2026, se realizará el registro de los estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

Respecto a la Matrícula Digital, esta modalidad se aplicará en seis regiones del país. A partir del 19 de enero, las familias podrán registrar sus solicitudes de manera virtual a través de una plataforma que comprende 2,711 instituciones educativas públicas, pertenecientes a 20 UGEL focalizadas de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias.

Las familias pueden consultar la lista de instituciones educativas que participan en esta modalidad a través del siguiente enlace: https://matriculadigital.pe/region/

Por su lado, el titular de Educación, Jorge Figueroa, recordó a madres, padres y representantes legales que la matrícula en las instituciones educativas públicas es totalmente gratuita, por lo que no corresponde realizar ni exigir ningún tipo de pago durante este proceso.

“Todas las postulaciones son evaluadas bajo criterios de transparencia y en estricto respeto del orden de prioridad establecido por la normativa vigente, lo que garantiza un proceso de asignación de vacantes justo y equitativo para todas las familias”, indicó el ministro de Educación.

A través de este proceso, estructurado en dos modalidades claramente definidas, el Minedu ratifica su compromiso con una matrícula accesible, inclusiva y orientada al bienestar de los alumnos.