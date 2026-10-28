La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, explicó que los ciudadanos podrán verificar si cumplen las condiciones para acceder al bono económico previsto ante los efectos del fenómeno El Niño. En una entrevista con RPP, indicó que la consulta se realizará mediante una plataforma digital y que la entrega priorizará a los habitantes del norte del país afectados por lluvias e inundaciones.

¿Cómo consultar si puedes recibir el bono?

Canales señaló que el Organismo de Focalización e Información Social cuenta con una plataforma web que funciona en coordinación con los gobiernos locales. A través de esta herramienta, las personas podrán ingresar su número de DNI para comprobar si están habilitadas para recibir la ayuda.

“Tenemos adscrito el Organismo de Focalización e Información Social, tenemos una plataforma web donde trabajamos con los gobiernos locales. Con el número de DNI, como se hizo en época de pandemia, puedan rápidamente conocer si están o no habilitados para recibir el beneficio”, aseguró.

¿Qué otras ayudas recibirán las familias vulnerables?

La titular del Midis indicó que el Ejecutivo contempla distintos mecanismos de asistencia para los hogares en situación de vulnerabilidad frente a los efectos de El Niño. Entre las medidas mencionó los apoyos económicos canalizados mediante programas sociales, los incentivos para reactivar actividades productivas y la generación de empleo temporal.

Canales precisó que estas iniciativas buscan atender a personas en distintas etapas de vida y respaldar la recuperación de sus unidades productivas. También señaló que otros sectores del Gobierno implementarán acciones para promover puestos de trabajo temporales y mejorar la competitividad.

“Tenemos algunas ayudas económicas que se dan a través de los progamas sociales, que están dirigidos a familias en vulnerabilidad en distintos estadíos de vida. Hay otros mecanismos de apoyo e incentivo para la reactivacion de sus unidades productivas. Y habrá otras medidas, que vienen de otros sectores, para promover empleo temporal rápido y mejorar la competitividad”, precisó.