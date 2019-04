Migración hace vulnerables a las venezolanas: Traficantes de personas las captan para inducirlas a la prostitución

Síguenos en Facebook

Hace cinco meses, la profesora B.D.Q.F. (29) decidió dejar su país (Venezuela) debido a la crisis económica. Con los pocos ahorros que tenía viajó a Lima en busca de un trabajo. Jamás imaginó que este sueño terminaría en una pesadilla.

“Busqué trabajo en colegios, pero no me aceptaron. Vendí ropa en Gamarra. En ese lugar un sujeto me contactó y me ofreció una mejor oferta. Me iban a pagar S/2500 mensuales como azafata”, reveló la agraviada.

La primera semana todo marchó normal, según narró. Después, el administrador la indujo a que se prostituyera con los clientes que iban a tomar licor. Él recibía todo el dinero y luego le daba un pequeño porcentaje por cada cliente y cerveza vendida.

Así como ella, otras venezolanas han sido víctimas de trata de personas. Según estadísticas de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, el número de ciudadanas extranjeras captadas en el país para este delito se ha incrementado alarmantemente en los últimos años.

CIFRAS

En el 2017, la Policía rescató a una venezolana, 31 ecuatorianas y cinco colombianas que estaban siendo víctimas de ese delito. En el 2018, la cifra subió notablemente: 102 venezolanas fueron víctimas de tratantes. Y este año, solo en los dos primeros meses, ya suman 59.

“Ellas vienen a trabajar acá de manera masiva y son captadas a través de diferentes medios, ya sea por redes sociales o anuncios en los periódicos. También se ha visto casos en que algunas de ellas fueron engañadas con el cuento de trabajar en el mundo artístico, pero luego eran explotadas sexualmente”, informó el general Óscar Gonzales Rabanal, jefe de la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

En tanto, la jefa de la Oficina de Análisis Estratégico del Ministerio Público, Lucía Nuñovero Cisneros, confirmó que la trata de ciudadanas venezolanas se viene incrementando en los últimos años.

MIGRACIÓN

“Estas cifras han subido debido a la migración. La mayoría de venezolanas no hace la denuncia ante las autoridades por temor a que sean deportadas. Ellas son captadas con engaños, mediante las diversas modalidades”, explicó.

Precisó que los distritos que registran más denuncias son Ate, San Juan de Lurigancho, Barranco, Chorrillos, Miraflores, Surco, Independencia y San Martín de Porres. “En algunos distritos es porque hay un mayor número de bares clandestinos, como San Juan de Lurigancho y Barranco, o Miraflores, por las discotecas”, dijo.

También añadió que el número de condenados por este delito fue de 33 en el 2017, y el 2018 subió a 46.

CASOS REGISTRADOS

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que entre el 2017 (1433) y 2018 (1641) se registraron 3074 denuncias por este delito en las diferentes comisarías a nivel nacional.

Según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, el Perú es el tercer país del continente americano con el mayor número de denuncias por trata de personas.