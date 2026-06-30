El Ministerio de Educación anunció los nuevos ajustes en la organización del año escolar mediante un documento que define la distribución de semanas lectivas y de gestión. Estas disposiciones alcanzan a todas las instituciones educativas públicas del país y ordenan el desarrollo del calendario académico.

La programación incluye los periodos de descanso y trabajo administrativo previstos para el presente año. Entre ellos se encuentra la pausa de mitad de año, que coincide con el inicio de la temporada invernal en el país.

Periodo de vacaciones de mitad de año

El Minedu confirmó que el receso escolar se desarrollará entre las siguientes fechas

Del 27 de julio al 07 de agosto

Durante este intervalo se suspenden las clases en los colegios públicos a nivel nacional. Este periodo forma parte del bloque de gestión pedagógica contemplado en la planificación anual.

Estructura del año escolar

El calendario está organizado en bloques alternados de semanas lectivas y semanas de gestión. Esta distribución permite ordenar las actividades académicas y el trabajo interno de las instituciones educativas.

Bloque Tipo de actividad Fechas Primer bloque Semanas de gestión Del 02 al 13 de marzo Segundo bloque Semanas lectivas Del 16 de marzo al 15 de mayo Tercer bloque Semanas de gestión Del 18 al 22 de mayo Cuarto bloque Semanas lectivas Del 25 de mayo al 24 de julio Quinto bloque Semanas de gestión Del 27 de julio al 07 de agosto Sexto bloque Semanas lectivas Del 10 de agosto al 09 de octubre Séptimo bloque Semanas de gestión Del 12 al 16 de octubre Octavo bloque Semanas lectivas Del 19 de octubre al 18 de diciembre Noveno bloque Semanas de gestión Del 21 al 31 de diciembre

El cronograma contempla espacios destinados exclusivamente a la planificación y organización interna de los colegios. Estas etapas están dirigidas al trabajo administrativo y pedagógico de docentes y directivos.

Los bloques restantes se desarrollan en los meses de octubre y diciembre. Con ello se completa la estructura de gestión prevista para el año escolar.

Tras el receso de mitad de año, las clases se reanudan según lo establecido en el calendario oficial. El reinicio marca el inicio de la siguiente etapa del periodo lectivo en las instituciones educativas públicas.