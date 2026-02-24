Debido a las lluvias intensas, varios tramos de la Panamericana Sur permanecen bloqueados por huaicos, afectando el transporte de Gas Natural Licuado (GNL) hacia las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna.

Ante dicha situación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), declaró en emergencia el suministro de gas natural del Sistema de Distribución de la Concesión Sur Oeste, medida vigente desde el 22 de febrero hasta la normalización del tránsito.

En ese marco, Petroperú señaló que está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio público de gas natural. La empresa estatal indicó que dará prioridad al abastecimiento de usuarios residenciales y comerciales, por tratarse de un servicio esencial, y que podría implementar cortes temporales a clientes industriales mientras se normaliza el suministro.

“Petroperú reafirma su compromiso con la seguridad energética del país y viene coordinando de manera permanente con las autoridades competentes para la normalización del transporte y distribución de GNL en la Concesión Sur Oeste”, se lee en el comunicado.

La declaratoria de emergencia se declara en medio de un escenario de afectaciones logísticas por condiciones climáticas adversas. Previamente, el Minem, también a través de la DGH, emitió la Resolución Directoral N° 017-2026-MINEM/DGH, mediante la cual estableció una medida excepcional y temporal para proteger el abastecimiento de gasolinas y gasoholes regular y premium a nivel nacional.

Dicha resolución exonera a las empresas del cumplimiento de mantener inventarios mínimos de combustible, ante el riesgo de desabastecimiento en terminales y plantas del país, debido a dificultades para reponer oportunamente los inventarios debido a las condiciones climáticas adversas que afectan la logística marítima.

El sector Energía apunta a minimizar los efectos de las lluvias sobre la logística de combustibles y gas natural, mientras se normaliza el tránsito y transporte en las regiones del sur afectadas.