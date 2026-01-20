El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín, continuará durante el año 2026 con la ejecución del Proyecto Gran Pajatén, una iniciativa orientada a la investigación, conservación y difusión del Parque Nacional del Río Abiseo, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial.

Las acciones forman parte de una estrategia integral que articula componentes técnicos, científicos y culturales para fortalecer la protección de uno de los paisajes histórico-culturales más importantes de la Amazonía peruana.

Exposición fotográfica abre el calendario de actividades

El calendario oficial se inicia este miércoles 21 de enero con la inauguración de la muestra fotográfica “La fortaleza del bosque: la ruta hacia el Gran Pajatén”, que busca acercar al público a los valores naturales y culturales de la zona histórico-cultural N.° 1, ubicada en el sector occidental del parque.

La exposición presenta imágenes de complejos arqueológicos como el Gran Pajatén y Los Pinchudos, además de registrar el esfuerzo humano y técnico que demandan las labores de investigación en una geografía de difícil acceso.

Programa de Investigación Arqueológica 2026–2027

El eje central de la agenda anual será la ejecución del Programa de Investigación Arqueológica (PRIA) 2026–2027, con fines de conservación, que se desarrollará en el valle del Alto Montecristo, dentro del Parque Nacional del Río Abiseo.

Este programa tiene como objetivo ampliar el conocimiento sobre los grupos humanos que habitaron este paisaje cultural mediante trabajos de identificación, registro, delimitación y excavación arqueológica.

Enfoque interdisciplinario y sostenibilidad

Uno de los aspectos más relevantes del PRIA es su enfoque interdisciplinario, que incorpora un componente biológico de gran escala. Este permitirá elaborar inventarios de flora y fauna, articulando la investigación arqueológica con la investigación ambiental.

Según informó el Ministerio de Cultura, esta integración generará información clave para asegurar la sostenibilidad de los trabajos de campo y una adecuada gestión del área natural protegida.

Publicaciones y contenidos para el público

En el ámbito de la difusión, la DDC San Martín continuará con la serie audiovisual “Abiseo en un minuto”, que en 2025 tuvo una positiva acogida en redes sociales. Las nuevas cápsulas informativas buscarán fortalecer el vínculo de la ciudadanía con la historia y el patrimonio cultural de la región.

Asimismo, está prevista la publicación del libro “Nosotros somos ese camino”, que reúne artículos científicos de investigadores que han desarrollado estudios en el parque en los últimos años, con el objetivo de consolidar las bases académicas para la preservación de sus valores universales excepcionales.

Compromiso con el patrimonio amazónico

Con estas acciones, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la protección y puesta en valor del Parque Nacional del Río Abiseo, fortaleciendo tanto la conservación física del sitio como su difusión cultural, para que el legado del Gran Pajatén sea comprendido y valorado por toda la ciudadanía.