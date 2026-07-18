El Ministerio Público informó que entre enero y junio de 2026 se registraron 12.634 denuncias por extorsión a nivel nacional, según cifras del Observatorio de Criminalidad. La gerenta de dicha oficina, Brenda Belleza, indicó en Canal N, que este registro equivale a un promedio de 1.053 casos al mes, 70 al día y tres por hora.

La representante del Ministerio Público señaló que estas cifras reflejan el crecimiento de este delito en el país y la necesidad de reforzar las acciones para enfrentarlo.

“Definitivamente son cifras que preocupan respecto del incremento de este tipo de delitos en el país”, indicó.

La Libertad y Lima concentran más casos

De acuerdo con el informe, La Libertad, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro reúnen el 53,3 % de las denuncias registradas durante el primer semestre. La Libertad lidera la lista con 1.435 casos, mientras que, por provincias, Lima ocupa el primer lugar, seguida de Trujillo, Callao, Huacho y Chiclayo.

En el ámbito distrital, Trujillo, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Ate y Callao presentan la mayor incidencia de denuncias por este delito.

Transporte público continúa entre los más afectados

Brenda Belleza indicó que el transporte público sigue siendo uno de los sectores más golpeados por las extorsiones. Hasta el mediodía del día previo a la entrevista se habían contabilizado 107 atentados contra unidades de transporte en Lima y Callao, igualando el total registrado durante todo 2025.

Estos ataques dejaron 65 fallecidos y 75 heridos, además de 11 atentados contra empresas de transporte interprovincial ocurridos entre junio y julio, cuyos casos continúan en investigación.

Solo tres de cada diez empresas denuncian

El Observatorio de Criminalidad informó que, de 83 empresas de transporte formal víctimas de extorsión, solo 27 habían denunciado antes de sufrir un atentado. La funcionaria explicó que el temor a represalias contra las víctimas y sus familias continúa siendo el principal motivo para no acudir a las autoridades.

Al referirse a este panorama, precisó el porcentaje de empresas que presentó una denuncia antes de los ataques.

“Solamente el 30 % habría presentado una denuncia”, subrayó.

La institución recordó que existen mecanismos para proteger la identidad de denunciantes y testigos mediante un código único de registro. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para acudir a las fiscalías de turno y reportar cualquier caso de extorsión.

En ese contexto, Brenda Belleza señaló que estas medidas buscan brindar mayor seguridad a quienes colaboran con las investigaciones.

“Estamos priorizando que las personas puedan sentirse seguras al denunciar y continuar con las investigaciones”, exhortó la vocera.