El Ministerio de Salud advirtió sobre los riesgos que puede generar el consumo de suplementos vitamínicos sin evaluación médica previa. La alerta fue emitida a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que recordó que el uso indiscriminado de estos productos puede ocasionar complicaciones en la salud.
La entidad explicó que una ingesta excesiva puede provocar intoxicaciones por sobredosis, conocidas como hipervitaminosis. Esta condición ocurre cuando ciertas vitaminas se acumulan en el organismo y generan efectos adversos.
Posibles complicaciones en la salud
Entre los síntomas que pueden presentarse figuran náuseas, fatiga y alteraciones neurológicas. En casos más graves también puede producirse daño hepático.
La Digemid precisó que las vitaminas liposolubles representan un mayor riesgo de acumulación. Entre ellas se encuentran las vitaminas A, D, E y K.
El Ministerio de Salud también alertó sobre el consumo de estos productos junto con otros tratamientos médicos. Indicó que algunas vitaminas pueden modificar el efecto de determinados medicamentos.
Esta interacción podría disminuir la eficacia de otros tratamientos o aumentar sus efectos tóxicos. Por ello, recomendó consultar con un profesional de salud antes de iniciar su consumo.
Cuándo sí deben utilizarse
La Digemid señaló que estos suplementos solo deben ser utilizados en situaciones específicas. Entre ellas figuran casos de deficiencias nutricionales diagnosticadas, etapas de crecimiento, embarazo o problemas de absorción de nutrientes.
La entidad recordó que estos productos funcionan únicamente como complemento alimenticio. Además, precisó que no sustituyen una alimentación equilibrada.
El Minsa exhortó a la ciudadanía a evitar la automedicación. También recomendó adquirir estos productos únicamente en establecimientos autorizados.
La entidad pidió verificar que cuenten con registro sanitario vigente y revisar la información del etiquetado. Según indicó, estos datos deben incluir composición, dosis y advertencias para un consumo adecuado.