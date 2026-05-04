El Ministerio de Salud advirtió sobre los riesgos que puede generar el consumo de suplementos vitamínicos sin evaluación médica previa. La alerta fue emitida a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que recordó que el uso indiscriminado de estos productos puede ocasionar complicaciones en la salud.

La entidad explicó que una ingesta excesiva puede provocar intoxicaciones por sobredosis, conocidas como hipervitaminosis. Esta condición ocurre cuando ciertas vitaminas se acumulan en el organismo y generan efectos adversos.

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐬 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬



La Digemid recomienda que el uso sin control puede ocasionar… pic.twitter.com/h1gSZLMkry — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 3, 2026

Posibles complicaciones en la salud

Entre los síntomas que pueden presentarse figuran náuseas, fatiga y alteraciones neurológicas. En casos más graves también puede producirse daño hepático.

La Digemid precisó que las vitaminas liposolubles representan un mayor riesgo de acumulación. Entre ellas se encuentran las vitaminas A, D, E y K.

El Ministerio de Salud también alertó sobre el consumo de estos productos junto con otros tratamientos médicos. Indicó que algunas vitaminas pueden modificar el efecto de determinados medicamentos.

Esta interacción podría disminuir la eficacia de otros tratamientos o aumentar sus efectos tóxicos. Por ello, recomendó consultar con un profesional de salud antes de iniciar su consumo.

Cuándo sí deben utilizarse

La Digemid señaló que estos suplementos solo deben ser utilizados en situaciones específicas. Entre ellas figuran casos de deficiencias nutricionales diagnosticadas, etapas de crecimiento, embarazo o problemas de absorción de nutrientes.

La entidad recordó que estos productos funcionan únicamente como complemento alimenticio. Además, precisó que no sustituyen una alimentación equilibrada.

El Minsa exhortó a la ciudadanía a evitar la automedicación. También recomendó adquirir estos productos únicamente en establecimientos autorizados.

La entidad pidió verificar que cuenten con registro sanitario vigente y revisar la información del etiquetado. Según indicó, estos datos deben incluir composición, dosis y advertencias para un consumo adecuado.