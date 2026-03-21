Ante el incremento del riesgo de leptospirosis asociado a las lluvias intensas, el Ministerio de Salud emitió la Alerta Epidemiológica AE–CDC-N°004-2026 a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

La intervención alcanza a distritos de regiones declaradas en emergencia, entre ellas Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Como parte de las acciones, se reforzará la vigilancia epidemiológica, la notificación inmediata de casos y el procesamiento de muestras en un plazo que no supere las 24 horas. Además, se implementará el diagnóstico molecular mediante la técnica PCR a través del laboratorio de referencia nacional.

Minsa emite alerta epidemiológica ante el incremento del riesgo por leptospirosis en regiones que registran lluvias intensas.



Medida aplica a todos los establecimientos de salud públicos y privados.



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¿Qué es la leptospirosis?

Esta es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira y se transmite por contacto con agua o alimentos contaminados con orina de animales infectados.

Entre los síntomas figuran fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor abdominal, enrojecimiento ocular, náuseas, vómitos y diarrea. Las autoridades recomendaron evitar el contacto con aguas estancadas, mantener higiene adecuada y reforzar las acciones de limpieza para prevenir contagios.